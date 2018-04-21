Смертность в Карелии в полтора раза превышает рождаемость

Показатели и смертности, и рождаемости по сравнению с прошлым годом уменьшились.

Карелиястат опубликовал данные о естественном приросте/убыли населения республики в январе-феврале 2018 года.

По данным ведомства, за первые два месяца года в Карелии родилось 952 человека. В этот же период ушли из жизни 1509 человек. Естественная убыль населения составила 557 человек.

При этом показатели и рождаемости, и смертности по сравнению с 2017 годом уменьшились. Год назад за этот же период в Карелии родились 972 человека, а умерли — 1658.