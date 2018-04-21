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В Токио случайно объявили об угрозе теракта
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В Токио случайно объявили об угрозе теракта 

Российская Газета 29 минут назад
Ложная угроза террористического акта была объявлена субботу в центральном токийском районе Тисда, сообщает ТАСС.
Оповещение о нападении транслировалось с помощью восьмидесяти громкоговорителей, установленных в общественных местах, а также посредством двухсот радиоточек в административных зданиях и гостиницах.
Местные власти информировали, что угроза была ложной. Оказалось, что инцидент произошел по вине одного из сотрудников, который проводил проверку системы экстренного оповещения.
Сообщение о террористической атаке вызвала переполох среди местных жителей. В районе Тисда находятся императорский дворец, а также правительственные здания, в том числе, канцелярия премьер-министра и парламента.
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