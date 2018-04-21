В Токио случайно объявили об угрозе теракта

Ложная угроза террористического акта была объявлена субботу в центральном токийском районе Тисда, сообщает ТАСС

Оповещение о нападении транслировалось с помощью восьмидесяти громкоговорителей, установленных в общественных местах, а также посредством двухсот радиоточек в административных зданиях и гостиницах.

Местные власти информировали, что угроза была ложной. Оказалось, что инцидент произошел по вине одного из сотрудников, который проводил проверку системы экстренного оповещения.

Сообщение о террористической атаке вызвала переполох среди местных жителей. В районе Тисда находятся императорский дворец, а также правительственные здания, в том числе, канцелярия премьер-министра и парламента.