В Оренбуржье продолжают бороться с ледяными заторами

Оренбургской области проводят мероприятия по предотвращению образования ледяных заторов на реках.

С этой целью специалисты провели на водоемах взрывные работы, чернение и распиловку льда. Регулярно идет мониторинг паводковой обстановки в регионе.

За минувшие сутки от воды освободился мост в районе с. Полевое Домбаровского района. Подтопленными остаются еще 7 низководных мостов. По последним данным регионального отделения МЧС области, движение автотранспорта через мост, связывающие поселки Джанаталап Форштадт города Орск , уже открыто.

Подтопленных придомовых территорий в Оренбуржье нет и не предвидится.

На данный момент повышение уровня воды наблюдается на реках Урал-Донское, Джуса, Большой Ик, Кумак, а также водохранилищах Сорочинское и Ириклинское.