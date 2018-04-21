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В Оренбуржье продолжают бороться с ледяными заторами
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В Оренбуржье продолжают бороться с ледяными заторами 

ProOren 38 минут назад
Фото: ProOren
В Оренбургской области проводят мероприятия по предотвращению образования ледяных заторов на реках.
С этой целью специалисты провели на водоемах взрывные работы, чернение и распиловку льда. Регулярно идет мониторинг паводковой обстановки в регионе.
За минувшие сутки от воды освободился мост в районе с. Полевое Домбаровского района. Подтопленными остаются еще 7 низководных мостов. По последним данным регионального отделения МЧС области, движение автотранспорта через мост, связывающие поселки Джанаталап Форштадт города Орск, уже открыто.
Подтопленных придомовых территорий в Оренбуржье нет и не предвидится.
На данный момент повышение уровня воды наблюдается на реках Урал-Донское, Джуса, Большой Ик, Кумак, а также водохранилищах Сорочинское и Ириклинское.
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