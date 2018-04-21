Челябинцы дарят обитателям зоопарка кокосы и гантели

Челябинский зоопарк обратился к челябинцам с просьбой подарить зверям игрушки, чтобы им не было скучно. Поучаствовать в акции и порадовать животных может любой желающий. Для даров на кассе поставили специальный зеленый контейнер, а узнать, подойдет ли игрушка можно по телефону 263-18-64.

Хвостатые с удовольствием примут мячики, гамаки, канаты и другие вещицы.

— Нашим питомцам необходимы следующие зверушкины игрушки: мячи (любых размеров, футбольные, баскетбольные, резиновые), канаты, мячи для фитнеса, кокосы, конусы, канистры пластиковые садовые, бочки и бидоны пластиковые, дорожка зеленая (жесткий коврик), сеть из джутового каната, плетеные корзины, пластиковые, деревянные и резиновые игрушки (не мягкие), гамаки разные, летающая тарелка, пластиковые гантели, — рассказали сотрудники зоопарка.

Отметим, что подопечные зоопарка очень активны и часто удивляют своим поведением. Например, лисичка Майя научилась крутить спиннер, она же потом гоняла по вольеру шайбу, подаренную хоккеистами «Трактора». А семейство чернобурок не прочь позабавиться, перетягивая канат.

Зимой же волонтеры строили для зверей аттракционы: горки и бассейны особенно приглянулись выдре Ване.