После 3-летнего перерыва возобновился экспорт синьцзянского пива в Казахстан

Урумчи, 21 апреля / Синьхуа / — В субботу утром из Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай / через погранпереход Хоргос в Казахстан была отправлена партия пива в количестве 2500 ящиков. Таким образом после 3-летнего перерыва был восстановлен экспорт синьцзянского пива в Казахстан и другие центральноазиатские страны.

Раньше пиво Усуской пивоваренной компании Синьцзяна экспортировалось в Казахстан и благодаря оригинальному вкусу пользовалось большим спросом у местных потребителей. Торговец из Казахстана Игорь Уласов сообщил корр. Синьхуа, что в этот раз он попробовал импортировать партию синьцзянского пива, а в будущем вполне возможно будет расширять импорт с учетом рыночного спроса.

По словам генерального директора Усуской пивоваренной компании Ду Хуэя, восстановление экспорта пива в Казахстан — это важный шаг компании для выхода на центральноазиатский рынок на фоне строительства Экономического пояса Шелкового пути. Компания будет строго руководствоваться правилами экспортной торговли и карантинной политикой, а также будет поддерживать ужесточенный контроль за производственным процессом и звеньями экспорта.

Усуская пивоваренная компания — крупнейшее предприятие Синьцзяна в этой отрасли. На данный момент компания открыла пункты продаж в 24 китайских городах. -0-