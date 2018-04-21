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После 3-летнего перерыва возобновился экспорт синьцзянского пива в Казахстан
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После 3-летнего перерыва возобновился экспорт синьцзянского пива в Казахстан 

ИА Синьхуа 47 минут назад
Урумчи, 21 апреля /Синьхуа/ — В субботу утром из Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ через погранпереход Хоргос в Казахстан была отправлена партия пива в количестве 2500 ящиков. Таким образом после 3-летнего перерыва был восстановлен экспорт синьцзянского пива в Казахстан и другие центральноазиатские страны.
Раньше пиво Усуской пивоваренной компании Синьцзяна экспортировалось в Казахстан и благодаря оригинальному вкусу пользовалось большим спросом у местных потребителей. Торговец из Казахстана Игорь Уласов сообщил корр. Синьхуа, что в этот раз он попробовал импортировать партию синьцзянского пива, а в будущем вполне возможно будет расширять импорт с учетом рыночного спроса.
По словам генерального директора Усуской пивоваренной компании Ду Хуэя, восстановление экспорта пива в Казахстан — это важный шаг компании для выхода на центральноазиатский рынок на фоне строительства Экономического пояса Шелкового пути. Компания будет строго руководствоваться правилами экспортной торговли и карантинной политикой, а также будет поддерживать ужесточенный контроль за производственным процессом и звеньями экспорта.
Усуская пивоваренная компания — крупнейшее предприятие Синьцзяна в этой отрасли. На данный момент компания открыла пункты продаж в 24 китайских городах. -0-
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