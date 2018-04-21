В Хабаровск вернулся «сталинский сокол» Светогоров

Хабаровске на военном аэродроме Центральный праздничным митингом встретили именной Ан-12. Как сообщил корреспондент ИА « Хабаровский край сегодня» с места событий, базирующийся на Камчатке борт назван в честь знаменитого лётчика Александра Светогорова, который прославился своим участием в спасении Челюскинцев в 1934 году. Следующим летом пилот, которого наряду с Чкаловым называли «сталинским соколом», погиб вместе с экипажем и пассажирами в авиакатастрофе на отрогах Чёртова хребта около мыса Лазарев в Хабаровском крае. Останки корабля и экипажа долго не предавались захоронению, так как добраться до места крушения было тяжело, 25 июня 2016 года в Хабаровске, в торжественной обстановке, состоялось захоронение летчика Александра Светогорова.

— Это не первый транспортник Минобороны , получившей имя прославленного человека, но первый Ан-12, который назван в честь героя — Александра Светогорова, — отметил командир экипажа Дмитрий Кравцов . — Никаких предубеждений, что наш самолёт назван в честь разбившегося при крушении лётчика, у нас нет. Наоборот, мы испытываем гордость за то, что летаем на «Спасателе челюскинцев лётчике Светогорове».

Именной самолёт в Хабаровске ждали с осени прошлого года. Торжественная встреча состоялась только 21 апреля, за два дня до 114-летия пилота. «Спасатель челюскинцев лётчик Светогоров» выполнял свою привычную работу. Вылетев с Камчатки, он забрал военнослужащих в Приморье и доставил их в дальневосточную столицу.

Борт встречали военным оркестром и речами. Один из организаторов кампании по увековечиванию памяти Александра Светогорова Геннадий Басюк зачитал с трибуны приветственные телеграммы участникам митинга от родственников прославленного пилота и единственной доживших до наших дней участницы перехода Челюскинцев, которую спасал Светогоров.

— Мы нашли в Санкт-Петербурге через Институт Арктики и Антарктики последнюю оставшуюся в живых участницу экспедиции челюскинцев Карину Васильеву. Она родилась среди льдов Карского моря на борту судна, — рассказал Геннадий Басюк. — Вот, что она пишет: «Тем, кто помнит челюскинцев, особенно дальневосточникам, передаю большой привет. Привет и экипажу самолёта Ан-12 „Спасатель челюскинцев лётчик Светогоров“. Вы делаете большое дело — сохраняете память о нашей стране и подвигах нашего народа».

Лётчикам краеведы подарили копию картины «Изгнание американских оккупантов с советского острова Ратманов в 1925 году» и исторические книги.

После окончания митинга колонны военнослужащих и юнарамейцев прошли торжественным маршем по взлётной полосе. После чего молодёжь в форме и курсанты хабаровского филиала университета Гражданской авиации смогли изнутри изучить устройство военного транспортника. По словам командира экипажа Ан-12, самолёту в этом году исполняется 51 год. Однако борт настолько неприхотлив и надёжен, что «Светогоров» прослужит при должном уходе ещё много лет.