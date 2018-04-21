Екатерининский парк обзавелся аллеей долголетия

— Идея создания аллеи долголетия принадлежит общественному совету программы долголетия, — сказал он. — Мы, конечно, предложение поддержали, и к нам присоединились сами участники программы. Думаю, что такие аллеи появятся во всех парках нашего города. Участие в посадке деревьев приняли как люди старшего возраста — пенсионеры и ветераны Великой Отечественной войны, так и молодёжь. Они посадили вишни, яблони и груши.

— Я каждый день гуляю по этому парку, — рассказал 82-летний местный житель, пенсионер Валентин Демчук. — Это очень хорошо влияет на самочувствие! Очень люблю этот парк, а по такой аллее гулять будет ещё приятнее. И вообще, программу долголетия, как и любую активность для нас, взрослых людей, я поддерживаю. Всего на занятия по программе «Московское долголетие» записались уже более 80 тысяч человек. Практически все они уже начали занятия. Самым востребованным направлением стало изучение компьютерных технологий.