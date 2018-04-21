В Самаре состоялся общегородской субботник

Сотрудники муниципальных предприятий, управляющих компаний, студенты, школьники, члены общественных организаций, волонтеры и просто активные горожане привели в порядок улицы, парки, скверы и дворы.

По предварительным данным, в это субботнее утро на уборку вышло более 92 тыс. человек и 802 единицы техники. Совместными усилиями самарцам удалось собрать 5,5 тыс. куб. м мусора, вывоз которого сейчас продолжается.

Глава Самары Елена Лапушкина присоединилась к самарским КВНщикам, которые в этот день убирали от зимних накоплений территорию, прилегающую к музею «Самара космическая». Навести порядок на участке в границах улиц Луначарского и Челюскинцев пришли опытные члены клуба веселых и находчивых — чемпионы Высшей Лиги, участники студенческих и школьных команд, — а также поклонники КВН-движения.

"Представители самарского КВН не первый год принимают участие в общегородском субботнике. Например, в прошлом году ребята приводили в порядок сквер Высоцкого, а в этом году выбрали «космическую» территорию, и я думаю, по-космически поработают, — сказала Елена Лапушкина. — По дороге сюда я посетила несколько дворовых территорий и общественных пространств и лично убедилась, что много людей в это утро вышли с хорошим настроением на субботник, чтобы помочь городу преобразиться после зимы".

Руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов отметил, что ребята быстро справились на этой территории и помогли жителям близлежащих домов в уборке дворов. Он добавил, что по итогам дня самые активные участники субботника были награждены памятными призами от городской администрации и движения «Самарский КВН».

Среди призов — майки с логотипом команды «Волжане СамГТУ», которая вышла в¼ финала премьер-лиги КВН. Игра с участием волжан состоится 15 мая в Москве

В день общегородского субботника Елена Лапушкина оценила ход работ по покраске фасадов на гостевых и туристических маршрутах.