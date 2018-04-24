Археологи возобновят раскопки в центре Якутска, где ранее нашли артефакты XV века

ЯКУТСК , 24 апреля. / ТАСС /. Археологи возобновят раскопки в центре Якутска в этом сезоне, где годом ранее обнаружили более 1,2 тыс. ценнейших артефактов, самые ранние из которых датируются примерно XV веком, сообщила ТАСС во вторник кандидат исторических наук, директор Музея Якутска Екатерина Строгова

Ранее мэр Якутска Айсен Николаев сообщил ТАСС, что артефакты, обнаруженные в 2017 году на месте начавшегося строительства Бульвара Учителя, привели к приостановке строительства и началу первых в истории Якутска археологических раскопок.

"Объект культурного наследия «Логовая» открыт Еленой Соловьевой в 2017 году. Большая часть культурного слоя была уже разрушена, все перемешано, многие находки пострадали под ковшом экскаватора. В результате раскопок найдены остатки жилого дома, предположительно XVIII века, 1219 единиц различных находок, которые рассказывают о повседневной жизни горожан в XVII — ХХ веков. Раскопки продолжатся летом этого года, а лучшие экспонаты войдут в фонды Музея Якутска", — рассказала Строгова, которая является руководителем археологической группы.

По ее словам, подавляющее большинство находок — фрагменты глиняной посуды, «костяной гребень и обломок костяной зубной щетки XVIII века, небольшой ножик с деревянной рукоятью». «Довольно много кусков слюды и бересты со следами прошивки — это остатки окон, которыми пользовались горожане в XVII — начале XIX веков, когда стекло было редкостью», — рассказала историк.

Кроме того, археологи обнаружили черепки древнеякутской керамики XV-XIV веков.

"Это говорит о том, что до строительства города Якутска здесь существовало поселение якутов. Якутскую культуру представляют также красивая серебряная подвеска и остатки двух туесов. Кстати, где-то рядом находилось и поселение каменного века, открытое известным сибирским археологом А. Окладниковым еще во время войны. Так что город построили на удобном месте, привлекавшем людей с глубокой древности", — сказала эксперт.