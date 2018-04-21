Первая пятилетка — подвиги и жертвы

23 апреля 1928 года открылась XVI партийная конференция, которая сыграла важнейшую роль в истории страны.

Именно на этой конференции был принят план индустриализации и дан старт первой пятилетке. В немыслимо короткие по историческим меркам сроки страна из аграрной превратилась в индустриальную державу.

События той эпохи до сих пор вызывают непримиримые споры. Чтобы не погружаться в их пучину, будем держаться фактов. В атмосфере ожидания скорой и неминуемой войны была очевидной необходимость модернизации и промышленного подъема. Первая мировая война показала гигантское техническое отставание России , а в новой войне союзников не предвиделось. Идея индустриализации принадлежит Троцкому, но об этом полагалось молчать, в 1927 году его выслали из СССР, а со сторонниками началась борьба, которая переросла в массовые репрессии.

Основной доклад сделал председатель Совета народных комиссаров Рыков, идею развили Кржижановский и Куйбышев . По вопросу коллективизации говорил Калинин, Молотов объявил борьбу «правым уклонистам» во главе с Бухариным и Рыковым. Сталин на трибуну не поднимался, слова не просил. После конференции за близость Бухарину со всех постов был снят первый секретарь Московской партийной организации Угланов, погибший в 1937 году.

Первая пятилетка создала фундамент для рывка. В 1933 году производство чугуна выросло на 190%, стали — 140%, угля — 190%, нефти — 180%, электроэнергии — 270%, автомобилей — на 3 000%, кожаной обуви — на 150%. К концу второй пятилетки было построено 4 500 крупных предприятий, на 90% выросла производительность труда, 80% продукции выпускали новые заводы. К концу 1930-х годов СССР вышел на 2-3 место в мире по объему промышленного производства. С нуля были созданы целые промышленные отрасли.

Надо быть честным: сотни предприятий были построены по американским проектам. Но это не умаляет того, что СССР сумел предложить социальный проект, который магнитом притягивал бизнесменов и инженеров со всего мира. Привлекать внешние инвестиции — большое искусство. Что касается иностранных спецов, то большевики воспользовались опытом Петра, который привез в Россию квалифицированных немцев и голландцев.

Идиллическая картина? Энтузиазм первых пятилеток — лишь часть жестокой эпохи. Коллективизация, которая шла попутно с индустриализацией, принесла чудовищные жертвы. Жестокое раскулачивание, конфискация урожая, сотни крестьянских мятежей по всей стране — об этом в реляциях о победном марше пятилеток не сообщали. Государственной тайной на десятилетия остался массовый голод в 1932-1933 годах, когда по разным оценкам погибло от 2 до 8 миллионов человек. Но факт: в 1935 году были отменены карточки на продукты и промтовары.

Часто приходится слышать рассуждение: жертвы оправданы, страна рвала жилы, иначе не подготовилась бы к войне. Мы никогда не узнаем, что думали о справедливости этого аргументы герои пятилеток Алексей Стаханов и Паша Ангелина. Неизбежность жертв модернизации — вечный и неразрешимый вопрос истории. И не только русской.

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Эпоха великого Перелома

89 лет назад на 16 партконференции ВКП (б) была принята резолюция о пятилетнем плане развития народного хозяйства. Провозглашенный Лениным НЭП был окончательно свернут и вместо эволюционного пути экономика страны пошла по пути революционному.

По логике Сталина, который к тому времени сосредотачивал все больше власти в своих руках, первое в мире социалистическое государство не может идти по пути соглашательства с частным капиталом. Капитал заинтересован в личном благополучии, личном обогащении (далее…).