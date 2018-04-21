На Камчатке посчитали бельков, нашли самого толстого и назвали его Жруном

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. На острове Уташуд в Южно-Камчатском заказнике пересчитали тюленей и каланов, одним из главных объектов наблюдения стали бельки (детёныши тюленей), сообщает официальный сайт Кроноцкого природного биосферного заповедника.

Этот сезон оказался благополучным для уникальной популяции ларг (пестрые нерпы, подвид тюленей), выбравшей своим домом остров в охраняемой акватории.

Участники исследований насчитали 43 щенка — на 10 больше, чем в прошлом году. Во время исследований на острове были отмечены 64 взрослые ларги, а также 16 антуров (курильских тюленей) и 23 калана (морских выдры) — оба вида занесёны в Красную книгу России.

Белоснежная беззащитность

Во время учётов животных был обнаружен очень упитанный белёк, практически самый упитанный за всю историю наблюдений. В соцсетях его назвали Жруном.

Работы по учёту ластоногих на лежбище острова Уташуд были возобновлены в 2017 году после десятилетнего перерыва и теперь проводятся ежегодно.

Белоснежная беззащитность

На Уташуде бельки пёстрых нерп появляются на свет с конца марта до середины апреля. У самки рождается один детёныш, который около двух недель кормится молоком. Сразу после завершения лактации самки спариваются, а перелинявшие к тому времени детёныши-сеголетки начинают самостоятельно добывать рыбу в бухте.