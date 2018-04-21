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В Калининградской области не хватает урн
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В Калининградской области не хватает урн 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В Калининградской области не хватает урн, их должно быть в два раза больше, это как минимум. Такое мнение высказал министр экологии и природных ресурсов региона Олег Ступин в субботу, 21 апреля.
«Урн везде не хватает. Если взять центр города Калининграда, там всё более или менее нормально. Если мы возьмём состояние санитарной очистки районов, которые находятся за пределами центра Калининграда и в муниципальных образованиях, там всё на самом деле печально. Мусор вывозится явно не раз в день, как того требует СанПиН, постоянно какие-то навалы. По нашим оценкам урн нужно где-то в два раза больше как минимум. Если мы в течение пяти лет планируем перейти на раздельный сбор мусора, то умножайте это количество на три-четыре», — сказал министр.
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