Сын Тома Круза и Николь Кидман выбрал неожиданную профессию

Оказалось, молодой человек решил оставить мир шоу-бизнеса и выбрал весьма неожиданную профессию: Коннор стал рыбаком.

Напомним, в юности сын Тома Круза попробовал свои силы в качестве диджея — и добился весьма впечатляющих успехов на этом поприще: его часовой сет стоил около 5 тысяч долларов, а выступления часто были расписаны на месяцы вперед. Однако с осени 2016 года Коннор оставил это прибыльное занятие — и решил ступить на совершенно иную стезю.

Публикация от Connor Cruise (@theconnorcruise) 8 Апр 2018 в 7:52 PDT Сейчас сын Николь Кидман занимает должность матроса на небольшом туристическом рыболовецком моторном судне в городке Клирвотер в Калифорнии. Экипаж предлагает всем желающим рыбалку в открытом море, в обязанности Коннора входит содержать лодку в порядке и разделывать рыбу, которую ловят туристы.

Рабочий день сына Тома Круза начинается в пять утра, молодой человек зарабатывает в день около 850 долларов и утверждает, что невероятно счастлив.

Публикация от Connor Cruise (@theconnorcruise) 1 Апр 2018 в 10:06 PDT Напомним, у 55-летнего Тома Круза и 50-летней Николь Кидман двое приемных детей. Экс-супруги были вместе с 1990 по 2001 год, в этих отношениях были приняты в семью дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони. После разрыва голливудских звезд дети отдалились от матери, став, как и отец, последователями сайентологии (в отличие от Николь Кидман, не принимающей эту религию).

Недавно стало известно, что дочь Николь Кидман и Тома Круза представила собственный модный бренд.

Фото: Instagram

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