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В Индии за изнасилование детей теперь будут наказывать смертной казнью
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В Индии за изнасилование детей теперь будут наказывать смертной казнью 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Главный региональный
Премьер-министр Индии одобрил смертную казнь за изнасилование детей младше 12 лет. Как сообщает «День. Онлайн» со ссылкой на местное агентство The Hindu, нововведения являются поправкой к закону о защите детей от сексуальных преступлений. Согласно новым пунктам закона, насильников будут сажать на срок не менее 20 лет. Максимальное наказание за подобное преступление пожизненное заключение или смертная казнь. В случае группового изнасилования наказанием будет пожизненное заключение или казнь.
Но прежде чем закон вступит в силу, его должен одобрить парламент.
Ранее «СП» сообщала, что новый способ казни придумали в Соединенных Штатах. В американском штате Алабама планируется применять казнь азотом. Такой закон одобрила палата представителей штата. Предполагается, что такой метод станет альтернативой смертельной инъекции, если ввести последнюю не представляется возможным.
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