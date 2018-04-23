В Индии за изнасилование детей теперь будут наказывать смертной казнью

Премьер-министр Индии одобрил смертную казнь за изнасилование детей младше 12 лет. Как сообщает «День. Онлайн» со ссылкой на местное агентство The Hindu, нововведения являются поправкой к закону о защите детей от сексуальных преступлений. Согласно новым пунктам закона, насильников будут сажать на срок не менее 20 лет. Максимальное наказание за подобное преступление пожизненное заключение или смертная казнь. В случае группового изнасилования наказанием будет пожизненное заключение или казнь. Но прежде чем закон вступит в силу, его должен одобрить парламент. Ранее «СП» сообщала, что новый способ казни придумали в Соединенных Штатах . В американском штате Алабама планируется применять казнь азотом. Такой закон одобрила палата представителей штата. Предполагается, что такой метод станет альтернативой смертельной инъекции, если ввести последнюю не представляется возможным. Новости Индии: Страшное ДТП в Индии: погибли 26 детей