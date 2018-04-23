До конца апреля ремонт начнется еще на трех улицах Нижнего Новгорода

Работы будут вестись в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации города.

«Начались на двух участках — это улицы Ванеева и Баумана. К началу мая подрядчики выйдут на улицы Березовская и Переходникова, а также на одну из транспортных артерий в Сормовском районе. По графику вошедшие в план 2018 года 32 участка дорог, с учетом второй очереди улицы Самаркандской, будут отремонтированы к началу осени. На всех объектах выполняется ремонт покрытия — так называемая фрезеровка, установка борта, проливка и укладка более современных покрытий. Также параллельно ремонтируем тротуары вдоль проезжих частей», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Роман Ухабин.

Дорожные специалисты отмечают, что несмотря на пять лет гарантии по контракту, срок службы дорожного полотна с учетом использования современной техники и материалов может составить 10-15 лет.

«Мы вышли работать на улицу Ванеева согласно договору. Идет полностью фрезеровка старого асфальта, замена бортового камня, канализационных люков. Готовимся уже где-то в понедельник-вторник к укладке асфальта. Нам поставлена задача до 15 мая на отрезке от улицы Белинского до площади Советской выполнить все работы», — рассказал представитель подрядной организации.

Ранее сообщалось, в 2018 году наибольший объем работ запланирован в Сормовском районе. Кроме того, в план ремонта вошли улицы Автозаводского, Ленинского, Московского, Советского, Канавинского, Нижегородского и Приокского районов Нижнего Новгорода.