«Опора»: Санкционным компаниям из РФ помогла бы национализация сбытовой деятельности

Калинин напомнил, что санкции направлены на то, чтобы запретить продажу продукции компаний на международных рынках, что может привести к серьезным финансовым последствиям.

"Как я понял, речь идет о национализации не производственной деятельности, а именно сбытовой, то есть чтобы сбытом занималось государство", — отметил собеседник агентства.

"Выход нужно найти, есть меры немедленные, как национализация сбытовой деятельности производственных компаний, а если говорить о более долгих сроках, конечно, нужна более глубокая переработка на российской территории, которая подразумевает сотрудничество с малым и средним бизнесом", — добавил он.