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«Опора»: Санкционным компаниям из РФ помогла бы национализация сбытовой деятельности
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«Опора»: Санкционным компаниям из РФ помогла бы национализация сбытовой деятельности 

Прайм 46 минут назад
Фото: Прайм
Попавшим под санкции США компаниям помогла бы национализация их сбытовой деятельности, при которой государство занималось бы сбытом продукции, сказал РИА Новости глава общественной организации «Опора России» Александр Калинин.
Глава Минфина Антон Силуанов накануне заявил, что правительство РФ не рассматривает национализацию "Русала", таких предложений от компании не было, однако власти РФ готовы рассмотреть временную национализацию на символическую сумму как вариант поддержки санкционных компаний.
Калинин напомнил, что санкции направлены на то, чтобы запретить продажу продукции компаний на международных рынках, что может привести к серьезным финансовым последствиям.
"Как я понял, речь идет о национализации не производственной деятельности, а именно сбытовой, то есть чтобы сбытом занималось государство", — отметил собеседник агентства.
"Выход нужно найти, есть меры немедленные, как национализация сбытовой деятельности производственных компаний, а если говорить о более долгих сроках, конечно, нужна более глубокая переработка на российской территории, которая подразумевает сотрудничество с малым и средним бизнесом", — добавил он.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», Виктор Вексельберг и группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Санкции также охватывают любые активы, доля попавших в список компаний в которых составляет более 50%.
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