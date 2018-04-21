Делом о гибели пермяка, который ждал 2,5 часа скорую, занялись следователи

Пермские следователи начали проверку по факту смерти мужчины. О том, что ему пришлось ждать скорую помощь 2,5 часа, ранее рассказывал 59.ru.

61-летнего пермяка госпитализировали 5 марта. Он прождал скорую 2,5 часа и скончался в больнице. Родные погибшего хотят наказать виновных, а врачи уже провели внутреннюю проверку. Когда дело стало достоянием СМИ, к разбирательству подключились следователи.

— В Перми по сообщениям СМИ проводится проверка по факту смерти пожилого мужчины вследствие несвоевременного оказания медицинской помощи, — сообщили в краевом следственном комитете . — Сейчас изымаются и изучаются документы, связанные с оказанием мужчине медицинской помощи. Устанавливаются и опрашиваются лица, причастные к произошедшему. Выясняется роль и степень ответственности каждого из фигурантов.

После завершения проверки следователи решат возбуждать ли дело.

Ранее мы рассказывали о том, что Служба скорой помощи по минутам расписала хронику вызова к этому пациенту.