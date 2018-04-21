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Делом о гибели пермяка, который ждал 2,5 часа скорую, занялись следователи
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Делом о гибели пермяка, который ждал 2,5 часа скорую, занялись следователи 

59.ru 50 минут назад
Фото: 59.ru
Пермские следователи начали проверку по факту смерти мужчины. О том, что ему пришлось ждать скорую помощь 2,5 часа, ранее рассказывал 59.ru.
61-летнего пермяка госпитализировали 5 марта. Он прождал скорую 2,5 часа и скончался в больнице. Родные погибшего хотят наказать виновных, а врачи уже провели внутреннюю проверку. Когда дело стало достоянием СМИ, к разбирательству подключились следователи.
— В Перми по сообщениям СМИ проводится проверка по факту смерти пожилого мужчины вследствие несвоевременного оказания медицинской помощи, — сообщили в краевом следственном комитете. — Сейчас изымаются и изучаются документы, связанные с оказанием мужчине медицинской помощи. Устанавливаются и опрашиваются лица, причастные к произошедшему. Выясняется роль и степень ответственности каждого из фигурантов.
После завершения проверки следователи решат возбуждать ли дело.
Ранее мы рассказывали о том, что Служба скорой помощи по минутам расписала хронику вызова к этому пациенту.
59.ru: последние новости
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