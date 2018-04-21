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Евросоюз продолжит в отношении КНДР политику сильного давления
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Евросоюз продолжит в отношении КНДР политику сильного давления 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 21 апр — РИА Новости. ЕС подтвердил намерение проводить в отношении КНДР политику, сочетающую сильное давление посредством санкций и открытые каналы коммуникации, говорится в распространенном в субботу заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
ЕС в субботу приветствовал заявление властей КНДР о приостановке ядерных и ракетных испытаний, заявив о готовности оказать поддержку переговорному процессу по денуклеаризации.
"Мы также будем продолжать в полном объеме осуществлять нашу политику критического взаимодействия, которая сочетает в себе сильное давление на режим КНДР посредством санкций — как введенных ООН, так и самостоятельно введенных на уровне Европейского союза — с сохранением открытых каналов коммуникации", — говорится в заявлении.
Пхеньян отказывается от проведения новых ядерных испытаний и закрывает полигон на севере страны, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Северная Корея также наметила стратегию экономического развития государства, предполагающую активное сотрудничество с соседями.
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