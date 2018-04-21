Евросоюз продолжит в отношении КНДР политику сильного давления

ЕС в субботу приветствовал заявление властей КНДР о приостановке ядерных и ракетных испытаний, заявив о готовности оказать поддержку переговорному процессу по денуклеаризации.

"Мы также будем продолжать в полном объеме осуществлять нашу политику критического взаимодействия, которая сочетает в себе сильное давление на режим КНДР посредством санкций — как введенных ООН , так и самостоятельно введенных на уровне Европейского союза — с сохранением открытых каналов коммуникации", — говорится в заявлении.