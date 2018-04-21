Красноярцы обсуждают состояние оградок, установленных в прошлом году 

Жители Красноярска обсуждают состояние оградок, установленных в ходе прошлогоднего ремонта улиц города.
Депутат Горсовета Владимир Владимиров опубликовал на своей странице в соцсети пост, где раскритиковал внешний вид заборов. Оградки нового типа установили в ходе масштабного ремонта дорог, но они ещё тогда вызвали критику горожан. Кому-то они показались схожими с кладбищенскими, а Александр Усс, который тогда занимал пост спикера Заксобрания назвал кампанию по их установке «заборной болезнью», которая поразила Красноярск.
Со времени установки ограждений прошло меньше года, но во многих местах они выглядят удручающе — поржавели, погнулись, кое-где и вовсе поломались. Винты и шурупы торчат наружу.
Кстати, в этом году планируется продолжить установку дорожных ограждений. На эти цели предусмотрено ещё 6 млн рублей.