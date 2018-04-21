Красноярцы обсуждают состояние оградок, установленных в прошлом году

Жители Красноярска обсуждают состояние оградок, установленных в ходе прошлогоднего ремонта улиц города.

Депутат Горсовета Владимир Владимиров опубликовал на своей странице в соцсети пост, где раскритиковал внешний вид заборов. Оградки нового типа установили в ходе масштабного ремонта дорог, но они ещё тогда вызвали критику горожан. Кому-то они показались схожими с кладбищенскими, а Александр Усс , который тогда занимал пост спикера Заксобрания назвал кампанию по их установке «заборной болезнью», которая поразила Красноярск.

Со времени установки ограждений прошло меньше года, но во многих местах они выглядят удручающе — поржавели, погнулись, кое-где и вовсе поломались. Винты и шурупы торчат наружу.

Кстати, в этом году планируется продолжить установку дорожных ограждений. На эти цели предусмотрено ещё 6 млн рублей.