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ЕС заявил о продолжении политики давления на КНДР в сочетании с коммуникацией
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ЕС заявил о продолжении политики давления на КНДР в сочетании с коммуникацией 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз продолжит политику давления на КНДР и связи по открытым каналам, сообщает РИА «Новости».
Заявление Могерини было опубликовано в связи с решением лидера КНДР Ким Чен Ына отказаться от ядерных испытаний. В ЕС поприветствовали намерение властей Северной Кореи, пообещав оказывать помощь в процессе денуклиаризации.
"Мы также будем продолжать в полном объеме осуществлять нашу политику критического взаимодействия, которая сочетает в себе сильное давление на режим КНДР посредством санкций — как введенных ООН, так и самостоятельно введенных на уровне Европейского союза — с сохранением открытых каналов коммуникации", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Госдуме прокомментировали прекращение ядерных испытаний в КНДР.
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