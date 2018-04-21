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Разделись до плавок: петербуржцы открыли пляжный сезон раньше срока
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Разделись до плавок: петербуржцы открыли пляжный сезон раньше срока 

Мир24 1 час назад
Люди в купальных костюмах расположились в центре города на берегу Невы, передает корреспондент «МИР 24» Родион Ковалев.
Температура воды — 4 градуса, воздуха немногим больше — 15. Однако для жителей северной столицы пляжный сезон открыт. Подступы к Петропавловской крепости оккупировали загорающие. Говорят, стены бастиона надежно защищают от ветра. Солнечные лучи отражаются в воде, и загар ложится быстро и ровно.
«На пенсию я ушел 30 лет назад и стал профессиональным бездельником. Это такая отдушина и духовная, и физическая», — говорит житель Петербурга Эдуард.
Вертолетная площадка на другом берегу Заячьего острова уже 30 лет служит местом сбора фанатов моделирования. Несколько раз в год она превращается в космодром. Здесь каждый может запустить в небо собственную ракету.
«Когда ты запускаешь, то чувствуешь страх. А когда она летит и все хорошо, парашют раскрывается, она не повреждается — в этом весь кайф. И потом я вешаю их дома как на выставке», — говорит юный петербуржец Александр Латышев.
В центре крепости, на Соборной площади, каждое воскресенье в три часа дня выставляют скамейки. Они для любителей бесплатных карильонных концертов.
Вне зависимости от того, любит человек музыку или нет, завершающий аккорд в посещении Петропавловки всегда один и тот же — звон монет. По традиции если задобрить хранителя Заячьего острова, будешь жить как в сказке.
Загорать у стен Петропавловской крепости — старая петербуржская традиция. Местные жители даже зимой принимают там солнечные ванны.
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