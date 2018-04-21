Уральские бизнесмены понесли 45 миллионов рублей убытка из-за таможни

Бизнесмены требуют у ведомства компенсации убытка в размере 45 миллионов рублей. Руководство компании заявляет, что убыток был понесен в результате ошибки в оформлении документов, допущенной работниками таможни. «Рустехника» специализируется на внешнеторговых операциях с транспортными средствами. В конце 2012 года во время ввоза на территорию Российской Федерации 20-ти китайских грузовых автомобилей сотрудники фискального органа неверно оформили паспорта транспортных средств. Однако ошибка была обнаружена лишь спустя полтора года, когда автомобили были уже реализованы заказчикам. «Рустехнике» пришлось вступить в длительные судебные тяжбы с контрагентами, что в итоге привело к банкротству торгового дома в 2016 году. «Негативная ситуация сильно ударила по компании. Пришлось сокращать персонал. Для клиентов, лизинговых компаний, а также поставщиков, с которыми за годы сотрудничества были налажены отношения, мы стали изгоями», — рассказал директор «Рустехники» Рустам Шарипов . Победа в суде помогла бы восстановить не только финансовую состоятельность компании, но и деловую репутацию. Ведущие иск юристы говорят о высоких шансах на положительный для «Рустехники» исход.

Отмечается, что сами таможенники свою вину отрицают. Более того, начальник челябинской таможни считает, что ответчиком в суде должна быть Российская Федерация в лице ФТС как распорядителя бюджетных потоков. ФТС же официально заявило, что вообще не видит причинно-следственной связи между действиями службы и банкротством предпринимателей.