Уральские бизнесмены понесли 45 миллионов рублей убытка из-за таможни 

Бизнесмены требуют у ведомства компенсации убытка в размере 45 миллионов рублей. Руководство компании заявляет, что убыток был понесен в результате ошибки в оформлении документов, допущенной работниками таможни. «Рустехника» специализируется на внешнеторговых операциях с транспортными средствами. В конце 2012 года во время ввоза на территорию Российской Федерации 20-ти китайских грузовых автомобилей сотрудники фискального органа неверно оформили паспорта транспортных средств. Однако ошибка была обнаружена лишь спустя полтора года, когда автомобили были уже реализованы заказчикам. «Рустехнике» пришлось вступить в длительные судебные тяжбы с контрагентами, что в итоге привело к банкротству торгового дома в 2016 году. «Негативная ситуация сильно ударила по компании. Пришлось сокращать персонал. Для клиентов, лизинговых компаний, а также поставщиков, с которыми за годы сотрудничества были налажены отношения, мы стали изгоями», — рассказал директор «Рустехники» Рустам Шарипов. Победа в суде помогла бы восстановить не только финансовую состоятельность компании, но и деловую репутацию. Ведущие иск юристы говорят о высоких шансах на положительный для «Рустехники» исход.
Отмечается, что сами таможенники свою вину отрицают. Более того, начальник челябинской таможни считает, что ответчиком в суде должна быть Российская Федерация в лице ФТС как распорядителя бюджетных потоков. ФТС же официально заявило, что вообще не видит причинно-следственной связи между действиями службы и банкротством предпринимателей.
Это не первый случай, когда действия фискалов оборачивались массой проблем для бизнес-сферы. Ранее челябинские предприниматели судились с таможней из-за изъятых товаров. Руководитель студии спортивного питания Ольга Скирда потеряла более миллиона рублей, когда сотрудники таможни без предупреждения нагрянули в магазин и, не предъявив документы, изъяли крупную партию якобы санкционного товара. Челябинская компания не занимается внешнеэкономической деятельностью, а покупает уже задекларированный товар у поставщиков на территории России, поэтому логично предположить, что в страну данный товар попал по недосмотру самих же таможенников. Но фискалы и в этом случае не считают себя виновными. «Наша функция пресечь ввоз и реализацию санкционных товаров. Мы не ищем субъекта правонарушения», — заявлял заместитель начальника челябинской таможни Станислав Васев. Каким образом санкционный спортпит попал в страну, минуя службу, таможенники не считают нужным выяснять. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров, проанализировав ситуацию, пришел к выводу, что действия челябинских таможенников были незаконными и нарушающими права предпринимателей. Как заявлял руководитель федеральной службы Владимир Булавин, таможня стремится быть открытой и эффективной структурой. Однако на данный момент все нововведения в работе фискальной структуры направлены лишь на ужесточение требований, которые все сильнее бьют по самим гражданам и отечественным предпринимателям. При этом автоматизация процессов декларирования, которая сделала бы таможенные процедуры проще и эффективнее, до сих пор не осуществлена в полном объеме.