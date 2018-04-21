Орловцев приглашают понаблюдать за Луной и Венерой

На 25 апреля запланирован вечер тротуарной астрономии. Его организует астрономическая обсерватория и кафедра экспериментальной и теоретической физики Орловского государственного университета.

С 20:30 все желающие смогут полюбоваться Луной и Венерой. Сбор на Университетской площади. Встреча состоится, если будет ясная погода. Почувствовать себя «звездочетом» можно абсолютно бесплатно.

Подробнее в группе «Вечера тротуарной астрономии в Орле ».