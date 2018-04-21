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Орловцев приглашают понаблюдать за Луной и Венерой
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Орловцев приглашают понаблюдать за Луной и Венерой 

РИА 57 43 минуты назад
Фото: РИА 57
На 25 апреля запланирован вечер тротуарной астрономии. Его организует астрономическая обсерватория и кафедра экспериментальной и теоретической физики Орловского государственного университета.
С 20:30 все желающие смогут полюбоваться Луной и Венерой. Сбор на Университетской площади. Встреча состоится, если будет ясная погода. Почувствовать себя «звездочетом» можно абсолютно бесплатно.
Подробнее в группе «Вечера тротуарной астрономии в Орле».
Сообщение Орловцев приглашают понаблюдать за Луной и Венерой появились сначала на РИА 57.
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