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Столтенберг заявил, что НАТО не собирается изолировать Россию
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Столтенберг заявил, что НАТО не собирается изолировать Россию 

ТАСС 50 минут назад
Фото: ТАСС
БЕРЛИН, 21 апреля. /ТАСС/. НАТО не собирается изолировать Россию, но для улучшения отношений необходимо, чтобы Москва «уважала международное право». Такое мнение высказал генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, выдержки из которого опубликованы в субботу.
"НАТО не хочет изолировать Россию. Россия — наш сосед", — сказал он. При этом генсек приветствовал роль Германии, которая выступает за двусторонний подход к отношениям с Москвой. Подход этот, со слов Столтенберга, подразумевает «мощную оборону и диалог». Вести переговоры с РФ сложно, но необходимо, отметил Столтенберг.
Призывы генсека НАТО к России были опубликованы через несколько дней после того, как научно-справочный отдел Бундестага (парламент ФРГ) выпустил заключение, в котором говорится, что недавний авиаудар США, Великобритании и Франции по Сирии противоречил международному праву. Доводы Лондона, которые приводилось в качестве мотивации применения силы, называются в документе «неубедительными».
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