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Кенгуру забили камнями ради забавы в китайском зоопарке
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Кенгуру забили камнями ради забавы в китайском зоопарке 

Деловая газета «Взгляд» 14 минут назад
Фото: 360tv.ru
В китайском зоопарке самка кенгуру погибла после того, как посетители закидали ее камнями.
Посетители зоопарка бросали в кенгуру камни, чтобы посмотреть на прыжки, передает 360.tv со ссылкой на South China Morning Post.
Самец кенгуру получил легкие травмы, а самка умерла от ушибов через несколько дней.
Сообщается, что через несколько недель в том же зоопарке был забит камнями еще один кенгуру.
После случившегося администрация зоопарка пересмотрит меры безопасности. Она намерена оборудовать территорию камерами высокой четкости.
Ранее в зоопарке Калининграда бродячие собаки загрызли пять кенгуру.
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