В Чебоксарах обсудили строительство высотки в центре города 

Главным аргументом противников застройки является то, что огромное строение нарушит внешний исторический облик столицы республики. Вместе с тем генеральный директор компании-застройщика Юрий Шилов привел примеры других российских городов, где высотные здания украсили центральную часть.
Сам проект презентовал его главный архитектор Сергей Лукиянов.
Многофункциональный комплекс включает несколько зон: жилую, офисную, развлекательную и спортивную. Предусмотрена также существенная зеленая территория с фонтанами и детскими площадками.
Высотность здания варьируется от 4 до 28 этажей.
Именно высотность, по словам замглавы администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства Анатолия Павлова, и вызывает наибольшее число вопросов у жителей.
— Внедрение здания в историческую часть должно быть гармоничным, то есть, когда мы вносим новое, оно должно дополнять внешний облик, — заявил главный архитектор Чебоксар Вениамин Мамуткин.
"Тяжеловатым по объему" для выбранной площадки назвала проект начальник отдела градостроительства минстроя Чувашии Наталья Игнатьева. По ее мнению, высоту здания необходимо уменьшить, обязательно учитывая сложившуюся застройку.
В свою очередь депутат Чебоксарского городского собрания Владимир Радин высказал опасения, что проект может превратится в долгострой.
— Комплекс дорогостоящий, для его окупаемости придется либо снизить себестоимость, сэкономить на архитектурных и строительных решениях, либо из-за высокой стоимости это превратится в долгострой. На мой взгляд, проект экономически необоснован, — сказал депутат.
Как заявил главный архитектор республики Александр Шевлягин, решение о строительстве многофункционального центра не будет принято до момента, когда будет подписан документ об объединенной зоне объектов культурного наследия. Он дорабатывается в настоящее время по поручению Министерства культуры РФ.
Между тем большая часть экспертов сошлась во мнении, что здание нужно возводить на другой территории.