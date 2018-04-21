В Чебоксарах обсудили строительство высотки в центре города

Главным аргументом противников застройки является то, что огромное строение нарушит внешний исторический облик столицы республики. Вместе с тем генеральный директор компании-застройщика Юрий Шилов привел примеры других российских городов, где высотные здания украсили центральную часть.

Сам проект презентовал его главный архитектор Сергей Лукиянов.

Многофункциональный комплекс включает несколько зон: жилую, офисную, развлекательную и спортивную. Предусмотрена также существенная зеленая территория с фонтанами и детскими площадками.

Высотность здания варьируется от 4 до 28 этажей.

Именно высотность, по словам замглавы администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства Анатолия Павлова, и вызывает наибольшее число вопросов у жителей.

— Внедрение здания в историческую часть должно быть гармоничным, то есть, когда мы вносим новое, оно должно дополнять внешний облик, — заявил главный архитектор Чебоксар Вениамин Мамуткин.

"Тяжеловатым по объему" для выбранной площадки назвала проект начальник отдела градостроительства минстроя Чувашии Наталья Игнатьева . По ее мнению, высоту здания необходимо уменьшить, обязательно учитывая сложившуюся застройку.

В свою очередь депутат Чебоксарского городского собрания Владимир Радин высказал опасения, что проект может превратится в долгострой.

— Комплекс дорогостоящий, для его окупаемости придется либо снизить себестоимость, сэкономить на архитектурных и строительных решениях, либо из-за высокой стоимости это превратится в долгострой. На мой взгляд, проект экономически необоснован, — сказал депутат.

Как заявил главный архитектор республики Александр Шевлягин, решение о строительстве многофункционального центра не будет принято до момента, когда будет подписан документ об объединенной зоне объектов культурного наследия. Он дорабатывается в настоящее время по поручению Министерства культуры РФ

Между тем большая часть экспертов сошлась во мнении, что здание нужно возводить на другой территории.