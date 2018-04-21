Почему в России проблема бездомных животных не решиться никогда?

Пока гром не грянет, мужик не перекреститься. Когда подобным образом мыслят рядовые горожане — страдает их семья. А вот когда чиновники пускают ситуацию на самотёк — страдает регион. На Ямале длительное время проблема безнадзорных животных пускалась на самотёк. В принципе и в других регионах России государство смотрело сквозь пальцы на тот, как заключаются муниципальные контракты на отлов, содержание и усыпления таких животных.

До принятия закона о защите животных от жестокого обращения недобросовестные дворники и частные фирмы по отлову не чурались корректировать численность дворняг отравлением. Хотя мало что изменилось. Если верить информации зоозащитников в связи с чемпионатом мира по футболу в городах участников коммунальщики и ответственные за отлов тоже решили не мелочиться и выполнить требование «ФИФА» с минимальными усилиями. Опять в ход пустили отравления.

Югра и Ямал не будут принимать чемпионат мира по футболу, поэтому здесь всё осталось по-прежнему. Отлов выезжает только по заявкам жителей региона. Ищет обвиняемых животных, ловит, если получилось найти. Потом отвозит в место временного содержания. Собака или кошка может прожить в отлове 5 дней. Потом четвероногих друзей человека усыпляют, что логично, куда же девать всех не востребованных животных?

Но можно, же дать им шанс на выживание, продлив сроки содержания до месяца. Бездомной зверюшке, которую никто не ищет, не реально найти нового хозяина за такой срок. В качестве примера приведу историю моей собаки. Симона породистая собака — чихуахуа. Такие малыши вроде бы востребованы, но она почти месяц искала хозяина. За это время её цена упала в 2 раза. Что уж говорить о беспородных животных, кто их заберёт за 5 дней?

Руководство служб отлова тоже можно понять. Содержание животных дорогое удовольствие. Но ведь контракт чаще всего заключается на ограниченный срок и фиксированное количество бездомных животных. Получается, поймал «Салехарддорстрой» 62 собаки, получил свои 300 тыс. рублей и до следующего перезаключения контракта может не работать. Мониторить количество таких животных по это логики должны сотрудники отдел экологии или муниципального контроля?

Так если всё равно переизбытка найдёнышей все равно не бывает, почему нельзя отнестись к животным гуманно и дать им шанс?

Тем более, если контрактом предусмотрено их содержание. Минимальная сумма такого контракта полмиллиона. Плюс помощь зоозащитников и горожан. Ладно, гуманному отношению к животным мы только учимся, но как же люди? Как быть запуганным в Салехарде детям. В этом месяце от укусов бездомных собак сбившихся в стаю пострадали 3 человека, двое из них дети. В 2017 году в Салехарде собаки покусали 10 человек, а по Ямалу 1 тыс. 200 человек из них на половину нападали собаки на бесконтрольном самовыгуле.

В Салехарде жители одного из дворов жалуются на стаю собак, которая облюбовала детскую площадку. Если зоозащитники не объединяться с правительством пострадают люди и животные.

После громкой компании в СМИ, «Уральский меридиан» уже писал об этом. Тогда появилась информация о том, что до 19 марта 2018 года за отлов в Салехарде была ответственна фирма из Лабытнанги . Но она не выполняла свои обязанности. Фирма «Салехардорстрой» по данным «URA.RU» приступила к исполнению обязанностей 19 марта 2018 года и по информации горожан исполнила контракт до 19 апреля 2018 года. За это время из предполагаемых 500-та собак они отловили 62 собаки. Теперь до следующих торгов, они не могут помочь жителям Салехарда.

Прокуратура Салехарда начала отстаивать права пострадавших от укусов собак. По 13 заявлениям за 2017 год в пользу потерпевших выплатили почти 300 тыс. рублей. Пострадавшим в начале апреля компенсация только предстоит.

Тем временем, ямальские власти пытаются взять ситуацию под контроль. Окружное законодательное собрание и главы муниципалитетов проводят заседания по поводу не эффективной работы служб по отлову. По данным специалистов ветеринарного надзора на Ямале обитает 8 тыс. безнадзорных собак. Половина из них бывшие хозяйские собаки прибившиеся к стае. Чтобы уменьшить стаи хотя бы наполовину окружные чиновники предлагают обязать владельцев чипировать своих собак. Таким образом, если собака попалась и у неё есть чип можно штрафовать владельца и компенсацию пострадавшим оплатит он же.

Стоит обратить внимание, что при чипировании указывают только фамилию имя и отчество, адрес ветеринарной клиники и данные животного. Паспортные данные никто не вносит. Каким образом парламентарии предлагают искать владельцев не понятно?