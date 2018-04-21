Устремляясь к звёздам: подборка книг о космосе в день астрономии

Джон Дейер «История астрономии. Великие открытия с древности до средневековья» Джон Дейер «История астрономии. Великие открытия с древности до средневековья». Фото: pda.litres.ru И в наше время, и тысячи лет назад люди видели над собой одно и то же небо, вот только каждая эпоха находила в нём что-то своё. Первобытному дикарю оно казалось шкурой волшебного оленя, продырявленной копьями мифических охотников. Античный философ усматривал в нем вращение небесных сфер, на которых закреплены планеты и неподвижные звёзды. Современному человеку небо открывает бесконечную и грандиозную Вселенную.

Постепенное изменение взглядов на мироустройство не протекало тихо и мирно: кипели бурные дискуссии, выдвигались смелые теории, пылали костры инквизиции — в них сгорали не только неугодные научные трактаты, но и нежелающие отказываться от своих убеждений люди. Историю феноменальных открытий и фатальных заблуждений в своей книге излагает известный астроном Джон Дрейер (1852-1926) — создатель знаменитого нового общего каталога туманностей и звёздных скоплений.

Хотя «История астрономии» написана более сотни лет назад (на русском языке она вышла только в 2018 году), ни по глубине проработки материла, ни по простоте изложения она не уступает современным научно-популярным бестселлерам. Стиль несколько отдаёт академической сухостью, но это вовсе не мешает раскрытию грандиозной картины движения мысли — от мифологических фантазий древнего Вавилона до Иоганна Кеплера , завершившего поиски «истинной планетной системы».

Чарльз Уолфорт, Аманда Хендрикс «За пределами Земли. В поисках нового дома в Солнечной системе» Чарльз Уолфорт, Аманда Хендрикс «За пределами Земли. В поисках нового дома в Солнечной системе». Фото: pda.litres.ru Земля — это колыбель человечества, но, как справедливо заметил теоретик космонавтики Константин Циолковский , нельзя провести в колыбели всю жизнь. Мечта о межпланетных путешествиях с давних пор занимала человечество. Несколько десятилетий назад она достигла своего пика: вдохновлённые прорывами в космонавтике люди верили, что к началу двадцать первого века (а то и раньше) на Марсе будут яблони цвести. Долгожданное будущее наступило, а мечты о других планетах так не стали реальностью.

Учёный-планетолог Аманда Хендрикс и научный журналист Чарльз Уолфорт, авторы книги «За пределами Земли», убеждены, что порождённая интернетом культура инноваций непременно обратит внимание на космос. В качестве наиболее перспективного места для будущий колоний авторы предлагают спутник Сатурна Титан — там есть метановые моря для пополнения запасов топлива, замёрзшая вода для производства кислорода и азотная атмосфера для защиты от космического излучения. Прогнозы о внеземном будущем человечества строятся не на пустом месте: авторы рассказывают об устройстве солнечной системы, анализируют современные технологии, рассматривают политические и экономические аспекты космических путешествий, рассуждают о психологии астронавтов.

Точные цифр и конкретные факты дополняются историями людей — тех, кто посвятил свою жизнь изучению и освоению космоса. Хотя авторы не обходят стороной угрозы и проблемы, их книга пронизана оптимизмом и надеждой, что грандиозные проекты в скором времени станут реальностью. Более того, очертив контуры экспедиции на Титан, они ставят новые цели: не получится ли у человечества замахнуться и на путешествие к ближайшим звёздам, например, продлив срок своей жизни на долгие тысячелетия, или, научившись сжимать пространство и время.

Кристоф Гальфар «Простая сложная Вселенная. Как открытия современной физики приближают нас к пониманию картины мира»

Кристоф Гальфар «Простая сложная вселенная. Как открытия современной физики приближают нас к пониманию картины мира». Фото: knigograd.com.ua В 2018 году ушёл из жизни один из величайших умов современности Стивен Хокинг . После себя известный учёный и популяризатор науки оставил прорывные идеи, потрясающие книги и достойных последователей, готовых открывать новые тайны мироздания. В их числе Кристоф Гальфар, защитивший под руководством Хокинга докторскую диссертацию по теории чёрных дыр. Двух учёных связывала не только работа в области теоретической физики, но и совместное творчество — Гальфар участвовал в создании фантастического романа для детей «Джордж и тайны Вселенной», написанного Стивеном и Люси Хокинг

"Простая сложная Вселенная" продолжает лучшие традиции «Краткой истории времени» и других шедевров научно-популярной литературы. Автор, полностью разделяя точку зрения Хокинга, что каждая формула уменьшает число читателей книги в два раза, стремится к простоте и увлекательности изложения. Гальфар предлагает вообразить мысленное путешествие по просторам Вселенной — от погружения в недра атома до достижения самых отдалённых мест, видимых телескопами.

Своеобразные игры разума становятся мысленными экспериментами, в ходе которых автор раскрывает загадки мироздания. Вместо заумных формулировок и отпугивающих массовую аудиторию уравнений он использует увлекательные истории и неожиданные сравнения. Так, например, знаменитую формулу e=mc 2 Гальфар сопоставляет с обменным курсом и называет самой выгодной сделкой в природе. Фантазии, шутки, метафоры и прочие развлекательные элементы основываются на современной научной картине мира. Преподнося последние достижения теоретической физики с драйвом, искренностью и восхищением, «Простая сложная Вселенная» блестяще передаёт «ошеломляющие масштабы и нечеловеческую красоту» мироздания.