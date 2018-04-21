Парад коммунальной техники прошел в Рузе перед субботником

Более десятка коммунальных машин приняли участие в параде коммунальной техники в Рузе . Смотр прошел в преддверии общеобластного субботника. Сразу после парада техника отправилась на уборку улиц и дворов.

Очень приятно, что с каждым годом все больше людей выходят во дворы, выходят на общественные территории, наводят порядок. Этот год юбилейный для городского округа Руза, особо важно сделать его красивым, приятным для посещения гостей. Вы постоянно лидирующих муниципалитетах, которые участвуют во всех государственных программах

— Дмитрий Пестов, заместитель председателя правительства Московской области.

Во время весенних субботников в Рузском городском округе планируется привести в порядок 109 объектов, 39 из них — исторические памятники. Сепециально для этого был закуплен весь необходимый инвентарь — 4000 перчаток и 250 граблей, краска и кисточки для бордюров и ограждений, а также побелки деревьев.