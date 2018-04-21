Ещё
Титов назвал нецелесообразной программу приватизации в текущих условиях в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Титов назвал нецелесообразной программу приватизации в текущих условиях в России 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Программа приватизации федерального имущества в условиях, когда частично закрыт иностранный капитал и найти инвесторов внутри России сложно, нецелесообразна. Таким мнением поделился с ТАСС бизнес-омбудсмен Борис Титов в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
"Большая программа приватизации, я думаю, что нет (нецелесообразна — прим. ТАСС). Такого рода инвестиции внутри страны найти, конечно, сложнее. Мы при приватизации должны ориентироваться и на иностранный капитал. Пока иностранный капитал практически закрыт — это касается и западного, и восточного", — сказал он, коснувшись соответствующего вопроса.
Титов также отметил, что все основные программы могут не дать результатов с точки зрения денег.
"Вопрос в том, что программа приватизации у нас в стране должна идти не сверху, как у нас представляется программа приватизации: продать "Газпром", "Роснефть" и крупные компании. Приватизация должна идти снизу. У нас огромное количество собственности у МУП, ФГУП, которые абсолютно не умеют ею управлять, банкротятся, долги огромные. Надо снизу начинать, продавать все ненужное, причем даже не за деньги, за рубль продавать инфраструктуру", — пояснил Титов.
4-й ЯМЭФ проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
ТАСС: последние новости
Тулеев заявил, что в будущем не видит себя в политике Врио губернатора Кузбасса Цивилев уволил четверых заместителей МИД Канады: на переговорах по NAFTA достигнут значительный прогресс
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей230
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство14
В Сети всплыли эротические фото Собчак128
В Германии признали нарушением «удар возмездия» США260
Названа возможная причина смерти Avicii31
Видео
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
03:56
В Сети всплыли эротические фото Собчак
Шоу-бизнес
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение