Милла Йовович продает свой голливудский особняк 

В 2016-ом году Милла Йовович вместе с мужем купили в Беверли Хиллз относительно скромное жилище суммой почти в четыре миллиона долларов. В силу его небольшого размера, американские риэлторы назвали бы его «павильоном», но это все же в масштабах Голливуда. Тем не менее этот дом 60-ых годов постройки, расположенный на знаменитой Родео-драйв, так что неудивительно, что он оказался столь выгодной инвестицией. Нынешние хозяева продают дом уже за 4.5 миллиона, ведь сейчас экономическая ситуация в США весьма положительная и цены на недвижимость растут. Дом спроектирован в стилистике минимализма. Пол отделан светлыми породами дерева, панорамные окна открывают живописный вид на каньон.
Стоит отметить, что никто из членов артистического семейства в доме не проживал, они предпочитали сдавать его за 20000 долларов ежемесячно. С марта прошлого года Милла Йовович заработала 46 миллионов. Помимо актерских гонораров она зарабатывает на съемках в рекламных роликах, инвестирует, выпускает водку и парфюм под собственными брендами и владеет несколькими ресторанами. В данный момент она снимается в проекте «Парадайз Хиллз» вместе с Эммой Робертс и Эйзой Гонзалес, — пишет eg.ru.