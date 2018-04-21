Силуанов: вопрос санкций особенно остро встанет к саммиту «двадцатки» 

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Вопрос санкций особенно остро встанет к встрече «двадцатки» (G20) на высшем уровне, так как эти ограничительные меры стали элементом политического воздействия. Такое мнение министр финансов РФ Антон Силуанов выразил в эфире телеканала «Россия 24».
"Санкции сегодня стали одним из таких элементов воздействия.
Не надо никаких политических договоренностей, решений — получи санкции как кнут в случае, если ты не будешь следовать представлениям о проведении политических и экономических решений. Поэтому, безусловно, вопрос о проведении этих экономических решений, протекционизма сегодня (на весенней встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне — прим. ТАСС) на повестке дня, и, безусловно, к саммиту лидеров «двадцатки» этот вопрос будет достаточно остро стоять", — сказал он.
Саммит G20 пройдет в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года.
США 6 апреля ввели новые санкции в отношении российских чиновников, бизнесменов и компаний, распространив их на 38 физических и юридических лиц, в том числе занимающих министерские и приравненные к ним посты, а также крупных предпринимателей.