Елизавета Арзамасова продемонстрировала полеты под куполом

Известная актриса Елизавета Арзамасова на странице своего личного микроблога призналась в любви к цирку и артистам. К своей публикации она приложила серию фотографий, запечатлевших девушку в полете на полотнах под самым куполом, чем вызвала восторг и восхищение у поклонников еще и своей смелостью.

Популярная актриса театра и кино постоянно поражает своих преданных фанатов умением вживаться в героев своих фильмов, образами и многим другим. Но сейчас она отрыла части из них себя с совершенно другой стороны. Артистка в честь Международного дня цирка вспомнила свой опыт выступления на арене. Девушка выложила в сеть серию снимков, на которых она предстала перед подписчиками в качестве воздушной акробатки, летающей на полотнах, и поблагодарила своих партнеров за представившуюся ей возможность.

«Я обожаю цирковых артистов! Обожаю! И отношусь к ним с безмерным уважением и восторгом! Особенно воздушных гимнастов. Счастлива, что однажды я смогла оказаться под куполом цирка на Цветном на полотнах. Это было на 90-летие Юрия Никулина

Эта публикация вызвала восторг у большинства поклонников Арзамасовой. Многие из них отметили смелость молодой актрисы, которая решилась на такой шаг. А некоторые даже признались, что им становится страшно только от вида подобных фотографий своей любимицы.

«Ох, Лиза! Ну ты и смелая! И умелая!» «Это было страшно?» «Есть в этом что-то сказочное. Необычная атмосфера, здорово!» «Не понимаю, как можно быть такой смелой! Это было страшно?» «Ой, у меня от страха ноги заныли…» «Аж дух захватывает!» «Невероятная смелость у Вас…» Кстати, сама Елизавета в ответ на многочисленные вопросы и комментарии по поводу ее решительности, рассказала, что в этом случае сыграла роль не ее смелось, а авантюризм, подтолкнувший ее на такой поступок.

К слову, сама Арзамасова нередко признается в своей любви к спорту и рассказывает поклонникам о своих занятиях фитнесом, уверяя, что ежедневно находит время на тренировки. Однако мотивацией для постоянных походов в фитнес-клуб, по убеждению пользователей сети, является и ее яркий спортивный комплект. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!