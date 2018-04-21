В Новотроицке прокуратура проводит проверку из-за голодовки осужденных

Новотроицке заключенные ИК-3 вновь объявили голодовку, прокуратура выясняет причины отказа от пищи отбывающих наказание, сообщает Интерфакс

Ранее в ведомство поступило письменное заявление от 30 заключенных об отказе в питании.

«Мотивация отказа в заявлениях — до приезда прокурора области. Сейчас на месте работают прокуроры, представители регионального УФСИН », — заявил прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Оренбуржья Алексей Епифанов

По информации некоторых местные СМИ, осужденные объявили голодовку якобы из-за того, что их запирают в камерах и травят веществом из газового баллончика.

По словам Алексея Епифанова, сотрудники УФСИН в случае оказания сопротивления осужденным вправе применять к нему физическую силу и специальные средства, и такой инцидент произошел в четверг.

Напомним, в начале апреля в исправительной колонии №3 в Новотроицке несколько десятков заключенные объявляли голодовку. Они протестовали против плохой еды, переполненности камер, сокращении числа свиданий, крайне низкой оплаты труда. По разным данным, количество участников акции составило от 13 до 100 человек. В колонии действует строгий режим.