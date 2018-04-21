«Беременные так не могут»: в сети гадают, чью ногу держит Лобода

Светлана Лобода опубликовала в своем Инстаграме озадачивший подписчиков снимок. На фото видно, как беременная женщина, расположившись в салоне авто, будто бы задрала ногу почти до уровня головы. Фолловеры, заподозрив подвох, задались вопросом, как это возможно на её сроке.

Эту публикацию артистка представила фолловерам, как некую загадку. Она поделилась в сети снимком с задранной ногой и задала вопрос своим подписчикам, решив поиграть с ними в «Угадайку». «Это моя?», — написала она. Загадка оказалась для поклонников несложной, и они сразу без сомнений заверили, что сама Лобода, находящаяся на восьмом месяце беременности, физически не могла поднять ногу до такого уровня в тесном автомобиле. Фанаты, озадаченные вопросом, принялись гадать, чья же нога на снимке. Комментирующие попросили Светлану не томить и раскрыть им правду. Они предположили, что конечность вообще принадлежит мужчине, и сразу заговорили о спутнике жизни артистки, которого она от всех скрывает.

Ко всему прочему, некоторые интернет-мамочки поспешили рассказать, какими акробатками они были в последние месяцы беременности. Они поведали, что гибкость у всех разная, и всё зависит от того, какой образ жизни женщина вела до беременности. По их словам, концертная деятельность, требующая постоянной хореографической подготовки, дает о себе знать. В результате в микроблоге певицы начался спор, так как многие считают, что даже при хорошей растяжке поднять ногу и прижать её к туловищу невозможно из-за мешающего живота. «Беременные так не могут!» «Да нет, это не ваша!» «А чья же тогда?» «Хм.. ну я могла так и на девятом» «Странная задачка, однако!»

В последнее время Светлана Лобода любит создавать интригу среди почитателей её творчества. На днях она призналась подписчикам, что их ждет что-то интересное, намекнув на продолжение творческой деятельности.

Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!