Узбекистан: одна из самых закрытых и тоталитарных стран мира открывает двери

Самарканд (Aftenposten): Жестокий режим в Узбекистане известен тем, что варил своих противников живьем.

Впервые более чем за 10 лет с минарета мечети в узбекском Самарканде раздается пятничный призыв к молитве.

На улице стоит русско-узбекская женщина и исподлобья смотрит на происходящее. Там, где еще несколько недель тому назад для западных журналистов была закрытая страна, дуют новые ветры.

«Честно говоря, мне это не нравится», — говорит она корреспонденту Aftenposten. «Почему они должны оповещать весь мир, что пришло время молиться? Они же могут пользоваться часами, как мы все. Даже хотя большинство из нас — мусульмане, я хочу, чтобы мы оставались светской страной», — говорит женщина.

Призывы на молитву в Самарканде — один из многих признаков того, что самая густонаселенная страна в Средней Азии меняется, и это может преобразить один из самых опасных регионов мира.

Так меняется диктатура

Узбекский режим пользовался дурной славой. Тех, кто критиковал режим, могли сварить заживо — если верить утверждениям правозащитных организаций, американских властей и бывшего британского посла в стране. Женщины — активистки правозащитного движения, протестовавшие в 2015 году против рабского труда, подверглись чудовищным «обследованиям» женских половых органов, а потом были объявлены душевнобольными.

В том, что касается прав человека, Узбекистан примерно то же, что Саудовская Аравия Северная Корея . Сейчас в одной из десяти самых страшных диктатур мира происходит быстрая, хотя и тихая революция:

• Около 20 политзаключенных выпущены на свободу, в том числе и журналист, отсидевший в заключении самый большой срок в мире.

• Руководитель одной из самых одиозных и жестоких служб безопасности недавно уволен. На прошлой неделе страна приняла новый закон, который — на бумаге — должен запретить пытки, коррупцию и применение насилия.

• Всеобъемлющая торговля валютой на черном рынке была ликвидирована практически за один день благодаря тому, что официальный курс валют был подогнан под курс на черном рынке.

• Новый президент также фактически прекратил пресловутый сбор хлопка, когда, по информации недавнего отчета МОТ, несколько миллионов узбекских школьников и госслужащих направлялись на принудительные работы.

• Было принято много антикоррупционных мер.

• Начата приватизация, масштабная налоговая система; доступ к СМИ и интернету стал свободнее.

Факты: Узбекистан

Узбекистан — самая густонаселенная страна в Средней Азии, население составляет 31,5 миллионов человек.

Состоит население, в основном, из узбеков, но в стране проживают также большие группы таджиков, казахов, русских и представителей других народов.

Мусульмане — в основном, сунниты — составляют 95% населения.

Узбекистан располагает богатыми природными ресурсами — такими как нефть, газ, золото, кобальт — и рядом других ценных видов сырья, но находится на 125 месте в мире по ВВП на душу населения — как, например, Ангола

Таджикистаном, Туркменией, Казахстаном и Киргизией. Граничит с Афганистаном

Около 6-7 миллионов узбеков проживают в соседних странах.

Поэтому Средняя Азия так важна

• Страна играет ключевую роль в регионе, в котором мировые сверхдержавы соперничают в борьбе за новые рынки, транспортные маршруты, энергетику и колоссальные природные ресурсы.

• Страна граничит с Афганистаном, где несколько тысяч боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ — прим. ред.) пытаются создать новый халифат, а большая часть страны находится под контролем Талибана (террористическая организация, запрещена в РФ — прим. ред.). Сейчас происходит эскалация войны после многочисленных кровавых терактов и хаоса в нынешнем правительстве.

Бедность, внутренние противоречия и жестокий режим способствовали превращению региона в место, где легко вербовать радикальных мусульман.

Санкт-Петербурге, Стокгольме и Нью-Йорке. В 2017 году террористы узбекского происхождения стояли за терактами в Стамбуле

Революция, управляемая сверху

Бывший президент Узбекистана Ислам Каримов правил страной железной рукой вплоть до своей смерти в августе или сентябре 2016 года.

Его смерть замалчивалась, пока шла тайная закулисная борьба за то, кто же станет его наследником. Победил человек, 13 лет бывший при Каримове премьер-министром, Шавкат Мирзиёев

За короткое время ему удалось улучшить напряженные отношения с соседними странами.

Открыты новые железнодорожные маршруты, дороги и авиарейсы, Мирзиёев урегулировал много конфликтов со своими соседями, в частности, из-за недостаточных, но так важных для жизни водных ресурсов.

«Едва ли не самое главное — что у Узбекистана улучшились отношения с соседними странами, особенно Киргизией и Таджикистаном», — говорит знаток Узбекистана, имеющий степень магистра международных отношений, Йоаким Браттволл (Joakim Brattvoll). В прошлом году он три месяца прожил в стране — учил узбекский.

«Во многих местах вновь открылись пограничные переходы, заключено несколько торговых соглашений».

Нет бороде и хиджабу

«Стоит нам разрешить хиджаб, и следующим шагом будет введение законов шариата», — говорит узбек, с которым корреспондент «Афтенпостен» (Aftenposten) повстречался в Ташкенте — городе с миллионным населением, где проживает большое русское меньшинство.

«Стоит нам дать мусульманским фанатикам мизинец, они всю руку отхватят», — говорит узбек.

Страх перед радикальными исламистами использовался как предлог для строительства тоталитарной системы. Не было никаких признаков свободной прессы, оппозиции, правовой безопасности и правозащитных организаций.

Сейчас многое указывает на то, что режим меняется — сверху:

«Угрозу, исходящую от террористов, нельзя побороть только усилиями власти», — заявил Мирзиёев, когда проводил международную конференцию, посвященную войне в Афганистане.

«Они снова хотят попасть в приличное общество. Это хороший знак», — говорит старший советник МИД по Афганистану Ролф Вилли Хансен (Rolf Willy Hansen). Во встрече в Ташкенте он участвовал вместе с дипломатами из более чем 25 стран.

Жизнь на 400 крон в месяц

«Хуже, чем сейчас, вряд ли может быть. Для меня ситуация просто катастрофическая», — признается шофер-узбек в Ташкенте.

Он живет на 400 тысяч узбекских сомов в месяц, это соответствует 400 норвежским кронам.

«Если не станет лучше, буду пытаться искать счастья в России».

Предполагается, что узбеки, уехавшие в другие страны на заработки, присылают домой пять миллиардов долларов, что соответствует 10-15% госбюджета.

Сейчас режим пытается заманить узбеков на родину.

«Возвращайтесь домой, и я обещаю вам такую же высокую зарплату», — объявил президент.

Тихая драматичная революция

На пасху Даниил Кислов решился на то, что не мог сделать 15 лет.

Редактор газеты Fergana.ru приехал в свой родной город Ташкент и посетил место, где похоронены члены его семьи.

— То, что происходит, это просто что-то революционное, — говорит Кислов, который в течение ряда лет критикует режим в Узбекистане.

Aftenposten: А в чем самая большая разница?

Д. Кислов: Тогда все казалось совершенно беспросветным. Сейчас я вижу в глазах людей надежду.