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Парадная техника передислоцирована в Москву
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Парадная техника передислоцирована в Москву 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Более 100 единиц колёсной техники вошли в состав механизированной колонны, среди которых автомобили «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А, ракетные комплексы «Искандер-М», «Ярс», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», «С-400», бронеавтомобили «Тайфун».
Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая передислоцирована с тренировочной площадки в подмосковном Алабино на временную площадку в г. Москве, расположенную на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы.
В состав колонны колёсной боевой техники входили автомобили «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А, ракетные комплексы «Искандер-М», «Ярс», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», «С-400», бронеавтомобили «Тайфун», а также обслуживающая группа. Общее количество колёсной техники — более 100 единиц.
Гусеничная техника из состава парадного расчёта — танки Т-34-85, Т-72Б3, Бумеранг, БМД-4М, БМД-МДМ, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», «Коалиция», БМП-3 и зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Тор-М2» — были доставлены железнодорожным транспортом на станцию «Пресня» и совершила марш своим ходом на парадную площадку на ул. Нижние Мневники.
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