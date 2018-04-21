Москва призвала Лондон объясниться из-за новых показаний по делу Скрипаля

Российское посольство в Лондоне потребовало от британского МИДа подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что информация о расследовании дела Скрипалей была передана частным лицам. Об этом говорится в ответе представителя посольства на вопрос журналистов о заявлениях ученого Владимира Углева

«Как мы вчера узнали из публикаций «Би-Би-Си», бывший советский ученый В. Углев, который провозгласил себя создателем так называемого "Новичка", заявил о своей уверенности в том, что Скрипалей отравили веществом А-234. Он пришел к такому выводу, "на основании направленных ему недавно спектральных данных"», — говорится в сообщении.

По мнению представителя посольства, заявление ученого фактически означает, что частному лицо предоставили доступ к информации, получить которую российская сторона не может уже несколько недель.

«Мы потребовали от Форин Офиса нотой подтвердить или опровергнуть факт передачи частным лицам информации о расследовании "дела Скрипалей", а также предоставить нам доступ к документам, на которые ссылаются вышеупомянутые персоны», — отметили в посольстве.