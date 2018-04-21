Ещё
Москва призвала Лондон объясниться из-за новых показаний по делу Скрипаля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва призвала Лондон объясниться из-за новых показаний по делу Скрипаля 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Российское посольство в Лондоне потребовало от британского МИДа подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что информация о расследовании дела Скрипалей была передана частным лицам. Об этом говорится в ответе представителя посольства на вопрос журналистов о заявлениях ученого Владимира Углева.
«Как мы вчера узнали из публикаций «Би-Би-Си», бывший советский ученый В. Углев, который провозгласил себя создателем так называемого "Новичка", заявил о своей уверенности в том, что Скрипалей отравили веществом А-234. Он пришел к такому выводу, "на основании направленных ему недавно спектральных данных"», — говорится в сообщении.
По мнению представителя посольства, заявление ученого фактически означает, что частному лицо предоставили доступ к информации, получить которую российская сторона не может уже несколько недель.
«Мы потребовали от Форин Офиса нотой подтвердить или опровергнуть факт передачи частным лицам информации о расследовании "дела Скрипалей", а также предоставить нам доступ к документам, на которые ссылаются вышеупомянутые персоны», — отметили в посольстве.
Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Они находились несколько недель в коме и затем пошли на поправку. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства «Новичок», и возлагают на Россию вину за покушение. Москва отрицает все обвинения.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии признали нарушением «удар возмездия» США143
Названа возможная причина смерти Avicii21
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство4
В Сети всплыли эротические фото Собчак88
Трамп рассердился из-за звонка Путина276
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение