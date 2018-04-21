Банный мост и объездная: чиновники рассказали о реконструкции

О строительстве и реконструкции мостов в Орловской области накануне, 20 апреля, журналистам доложил руководитель регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин

По информации чиновника, в новом проекте Банный мост будет выше. В прежнем проекте подрядчик допустил ошибки, поскольку не учёл ледоход.

В настоящее время проект практически скорректирован и в течение в течение двух месяцев будет представлен на дополнительную государственную экспертизу.

Также к концу 2018 года будут представлены результаты экспертизы реконструкции Красного моста. По договору с Минтрансом , федеральное финансирование реконструкции начнётся с 2019 года.

Также на брифинге Блохин отметил, что из федерального бюджета были возвращены 129 млн рублей, которые направят на завершение реконструкции мостов в Ливнах Мценске . Кроме того, выделены дополнительные средства на работы по ремонту моста «Дружба». Торги будут объявлены в ближайшее время.

На встрече был затронут вопрос строительства объездной дороги в Орле. Западный обход будет начинаться в районе деревни Ледно, а выход планируется в районе Салтыков. Длина дороги составит порядка 15 км. На Западном обходе будет не менее шести мостовых сооружений и путепроводов, а также переход через железную дорогу. По информации Блохина, инвесторы и специалисты уже ознакомились с возможностями территории.

Старт проекта запланирован на 2019 год. Нормативный срок строительства составит около двух лет. Проектирование начнётся в этом году.