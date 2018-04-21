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Банный мост и объездная: чиновники рассказали о реконструкции
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Банный мост и объездная: чиновники рассказали о реконструкции 

РИА 57 31 минуту назад
Фото: РИА 57
О строительстве и реконструкции мостов в Орловской области накануне, 20 апреля, журналистам доложил руководитель регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин.
По информации чиновника, в новом проекте Банный мост будет выше. В прежнем проекте подрядчик допустил ошибки, поскольку не учёл ледоход.
В настоящее время проект практически скорректирован и в течение в течение двух месяцев будет представлен на дополнительную государственную экспертизу.
Также к концу 2018 года будут представлены результаты экспертизы реконструкции Красного моста. По договору с Минтрансом, федеральное финансирование реконструкции начнётся с 2019 года.
Также на брифинге Блохин отметил, что из федерального бюджета были возвращены 129 млн рублей, которые направят на завершение реконструкции мостов в Ливнах и Мценске. Кроме того, выделены дополнительные средства на работы по ремонту моста «Дружба». Торги будут объявлены в ближайшее время.
На встрече был затронут вопрос строительства объездной дороги в Орле. Западный обход будет начинаться в районе деревни Ледно, а выход планируется в районе Салтыков. Длина дороги составит порядка 15 км. На Западном обходе будет не менее шести мостовых сооружений и путепроводов, а также переход через железную дорогу. По информации Блохина, инвесторы и специалисты уже ознакомились с возможностями территории.
Старт проекта запланирован на 2019 год. Нормативный срок строительства составит около двух лет. Проектирование начнётся в этом году.
Сообщение Банный мост и объездная: чиновники рассказали о реконструкции появились сначала на РИА 57.
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