Ещё
Локоть и Травников вышли на улицы подметать пыль и грести мусор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названа возможная причина смерти Avicii
Названа возможная причина смерти Avicii

Локоть и Травников вышли на улицы подметать пыль и грести мусор 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Первые лица города и области вышли на традиционный субботник — мэр Анатолий Локоть в компании начальников двух департаментов подмели пыль на парковке у цирка, а врио губернатора Андрей Травников убрал мусор на набережной.
«Идея сегодняшнего субботника заключается в том, чтобы постараться придорожную инфраструктуру, на которой накопилось очень много песка, грязи с колёс, убрать. Почему здесь только ручной труд. Технике сюда очень трудно зайти, — отметил мэр Анатолий Локоть после того, как подмёл пыль на парковке возле цирка.
— Этот карман мы специально освободили от машин. А вот рядом убрать — это большие проблемы. Поэтому приходится ту часть, которая примыкает к поребрикам, убирать вручную. Делают это рабочие, которых мы привлекаем. Но их количество совершенно недостаточное, чтобы сделать это быстро. Поэтому цель сегодняшнего субботника — вот так массово, и, если хотите, и показать в этом пример новосибирцам борьбы с той самой пылью, которая является бичом для нас в весенний период».
Подметать пыль на парковке мэру помогли начальник департамента транспорта Роман Дронов и начальник департамента благоустройства и озеленения города Юрий Сердюк.
По словам Дронова, в ближайшие три дня весь собранный за субботник мусор должны вывести на полигоны. Организациям будут выдавать специальные талоны на вывоз.
В это же время на субботник вышел врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников — он убирал территорию Михайловской набережной.
ngs.ru: последние новости
Небо засветилось: приехавший на гастроли цирк шапито включил прожекторы возле «Сибирского Молла» Мужчина со шрамом на щеке загадочно пропал в Ленинском районе Новосибирска Геофизик из Казахстана нашёл в своём колене кусок железа и подал в суд на НИИТО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве признали невозможность вернуть Крым212
Трамп рассердился из-за звонка Путина263
Косачев прокомментировал заявление КНДР44
Украину оставят без помощи145
США уничтожили суперброневики наемников из РФ335
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение