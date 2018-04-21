Локоть и Травников вышли на улицы подметать пыль и грести мусор

Первые лица города и области вышли на традиционный субботник — мэр Анатолий Локоть в компании начальников двух департаментов подмели пыль на парковке у цирка, а врио губернатора Андрей Травников убрал мусор на набережной.

«Идея сегодняшнего субботника заключается в том, чтобы постараться придорожную инфраструктуру, на которой накопилось очень много песка, грязи с колёс, убрать. Почему здесь только ручной труд. Технике сюда очень трудно зайти, — отметил мэр Анатолий Локоть после того, как подмёл пыль на парковке возле цирка.

— Этот карман мы специально освободили от машин. А вот рядом убрать — это большие проблемы. Поэтому приходится ту часть, которая примыкает к поребрикам, убирать вручную. Делают это рабочие, которых мы привлекаем. Но их количество совершенно недостаточное, чтобы сделать это быстро. Поэтому цель сегодняшнего субботника — вот так массово, и, если хотите, и показать в этом пример новосибирцам борьбы с той самой пылью, которая является бичом для нас в весенний период».

Подметать пыль на парковке мэру помогли начальник департамента транспорта Роман Дронов и начальник департамента благоустройства и озеленения города Юрий Сердюк

По словам Дронова, в ближайшие три дня весь собранный за субботник мусор должны вывести на полигоны. Организациям будут выдавать специальные талоны на вывоз.