Как Финляндия стала «вассалом» СССР после Второй мировой войны

Далеко не везде, где СССР хотел установить политическое влияние, он принимался переделывать социально-экономическую и политическую систему по своему образу и подобию. Сталин, а потом Маленков и Хрущёв явно стремились к тому, чтобы между просоветскими странами «народной демократии» и враждебным Западом возникли буферные буржуазно-демократические государства, дружественно настроенные к СССР. Одним из удачных воплощений такого курса стала после Второй мировой войны Финляндия . Она находилась в тесной внешнеполитической зависимости от СССР, почти такой же, как страны организации Варшавского договора ( ОВД ). Благодаря этой своей покорности во внешней политике Финляндия сумела сохранить неприкосновенность своего внутреннего уклада жизни. [С-BLOCK]

Сталин, желавший в 1939-1941 гг. присоединения Финляндии к СССР так же, как он сделал это с тремя другими прибалтийскими государствами, к концу войны изменил свои планы. Приоритетами были окончательный разгром гитлеровской Германии и выстраивание отношений с великими западными державами, которым бы очень не понравилась аннексия Финляндии. Также, что немаловажно, Сталин мог опасаться разложения «морального духа советских людей» под влиянием новых сограждан, привыкших к свободе и частной собственности. Тут ещё надо было «перековать для социализма» прибалтов, молдаван, западных украинцев и западных белорусов. Если ещё включить в СССР почти четыре миллиона финнов, то неизвестно, кто кого «перековал» бы в итоге.

Со своей стороны, элиты Финляндии понимали, что время, когда можно было надеяться на военный реванш в отношении СССР, с поражением Германии ушло безвозвратно. Как понимали они и то, что Сталину, если бы он теперь действительно хотел, не составляло большого труда оккупировать всю Финляндию. Им теперь надо было позаботиться о том, чтобы максимальной лояльностью к СССР сохранить у себя то, что есть. [С-BLOCK]

Поэтому, как ни тяжелы были условия, выставленные Советским Союзом на переговорах о перемирии в сентябре 1944 года, Финляндия была вынуждена их подписать. Когда глава финской делегации на этих переговорах, проходивших в Москве , премьер-министр А. Хакцелль, ознакомился с советскими условиями, его разбил инсульт. Условиями, диктовавшими Финляндии её внутреннюю политику, были: выдача Советскому Союзу его граждан (по состоянию на 21.06.1941) — карелов, эстонцев и ижорцев, нашедших убежище в Финляндии; роспуск националистических организаций и легализация коммунистической партии; суд над «военными преступниками». Для соблюдения Финляндией условий перемирия (по сути капитуляции) была образована Союзная контрольная комиссия во главе с членом Политбюро ЦК ВКП (б) А. А. Ждановым.

Жданова в смысле его полномочий и деятельности вполне можно уподобить царскому генерал-губернатору Финляндии Н. И. Бобрикову, ликвидировавшему автономию Финляндии в 1898-1904 гг. 22 сентября 1944 года Жданов прибыл в Хельсинки и оттуда три года, по инструкциям Сталина, фактически правил Финляндией (участие британских представителей в комиссии было номинальным). По требованию Жданова, были запрещены организации, которые в СССР считались «фашистскими». Инспекция Контрольной комиссии, состоявшая из советских особистов, пользовалась правом экстерриториальности и имела возможность неограниченного перемещения по Финляндии и контроля над деятельностью госучреждений. По указанию Жданова, в марте 1945 года, после выборов, на которых победа была отдана левым партиям, премьером Финляндии был утверждён Ю. Паасикиви (Хелльстен), которого Сталин считал «нашим» после того, как тот подписал Московский договор 1940 года, завершивший Зимнюю войну. [С-BLOCK]

В ноябре 1945 года в Хельсинки начался судебный процесс над финскими военными и политическими деятелями, «втянувшими Финляндию в агрессивную войну против СССР». В феврале 1946 года был вынесен приговор. Бывший президент Р. Рюти получил 10 лет тюрьмы, остальные семеро подсудимых (два бывших премьера, два министра иностранных дел, министры финансов и просвещения и посол в Берлине) — от двух до шести лет. Во всех этих мероприятиях Жданову содействовал президент Финляндии К. Маннергейм. Его авторитет помог Советскому Союзу бесконфликтно установить контроль над политикой Финляндии. В свою очередь, Маннергейм избежал судебного преследования, но, уйдя в отставку с поста президента в марте 1946 года, на всякий случай уехал в Швейцарию

10 февраля 1947 года державы-победительницы подписали в Париже мирный договор с Финляндией, а в сентябре того же года прекратила свою деятельность Союзная контрольная комиссия в Хельсинки. В 1947-1949 гг. постепенно вышли на свободу амнистированные бывшие руководители Финляндии. Сталин не возмутился этим жестом — очевидно, считал лояльность финнов вполне обеспеченной. 6 апреля 1948 года в Москве был подписан «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Финляндией», действовавший до 1992 года. Главным в нём было обязательство Финляндии сотрудничать с СССР в случае «агрессии со стороны Германии или союзного с ней государства». Учитывая, что в 1955 году ФРГ стала членом НАТО , этот договор представлял собой форму военного союза СССР с капиталистической страной вне рамок ОВД. [С-BLOCK]

«Линия Паасикиви—Кекконена» (президентов Финляндии в 1946-1956 и 1956-1981 гг.) была замаскированной формой вассальных отношений, чем-то напоминавших положение Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Руководителей СССР и Финляндии (например, У. К. Кекконена и предсовмина СССР А. Н. Косыгина) связывали и тесные личные отношения. Политбюро ЦК КПСС имело фактическое право вето на назначения финских министров. Антисоветски настроенным финским политикам в этот период было невозможно занять высокие посты.

За свою лояльность Паасикиви получил в 1954 году орден Ленина. Ещё более богатую коллекцию советских наград собрал Кекконен: орден Ленина, орден Дружбы народов и международную Ленинскую премию «За укрепление мира между народами». Это особенно любопытно в сравнении с фактами биографии Кекконена до 1945 года: в 1918 году воевал добровольцем в финской белой гвардии; в 20-30-е годы был членом ультраправого «Карельского академического общества», проповедовавшего захват советской Карелии ; в 1940 году единственным из парламентариев голосовал за продолжение войны с СССР. [С-BLOCK]