Артисты и певцы отметили Международный день цирка футбольным матчем

Дрессировщики, клоуны и акробаты сошлись в товарищеской игре со сборной звезд эстрады.

Накануне Международного дня Цирка, который в этом году отмечается 21 апреля, артисты Большого московского государственного цирка, по традиции, вместо привычной цирковой арены они вышли на футбольную.

Дрессировщики, клоуны и акробаты сошлись в товарищеской игре со сборной звезд эстрады. В упорной борьбе победила команда звезд эстрады со счетом 8:3.

«Это все действительно хорошие артисты, музыканты, которые работают во славу нашего российского искусства. И в порыве такой спортивной страсти — не хочется просто никого покалечить. С большой душой отношусь к каждому из них, знаю, что для большинства из них футбол — это маленькая жизнь», — поделился своими эмоциями от матча заслуженный артист России и директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный

Международный день цирка отмечается каждую третью субботу апреля.