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Артисты и певцы отметили Международный день цирка футбольным матчем
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Артисты и певцы отметили Международный день цирка футбольным матчем 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Дрессировщики, клоуны и акробаты сошлись в товарищеской игре со сборной звезд эстрады.
Накануне Международного дня Цирка, который в этом году отмечается 21 апреля, артисты Большого московского государственного цирка, по традиции, вместо привычной цирковой арены они вышли на футбольную.
Дрессировщики, клоуны и акробаты сошлись в товарищеской игре со сборной звезд эстрады. В упорной борьбе победила команда звезд эстрады со счетом 8:3.
«Это все действительно хорошие артисты, музыканты, которые работают во славу нашего российского искусства. И в порыве такой спортивной страсти — не хочется просто никого покалечить. С большой душой отношусь к каждому из них, знаю, что для большинства из них футбол — это маленькая жизнь», — поделился своими эмоциями от матча заслуженный артист России и директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный.
Международный день цирка отмечается каждую третью субботу апреля.
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