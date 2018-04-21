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Косачев: Появился шанс избежать ядерного конфликта в мире
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Косачев: Появился шанс избежать ядерного конфликта в мире 

Российская Газета 33 минуты назад
Член Совета Федерации России Константин Косачев считает, что заявление Ким Чен Ына о завершении программы ядерных и ракетных испытаний — это шанс на деэскалацию сложной ситуации на Корейском полуострове.
"Новость дня, а быть может — и года. Хорошего в этой новости гораздо больше, чем плохого. На самом деле прогресс, если он подтвердится, стал возможным в силу коллективных действий пяти стран в «шестерке», где у каждой была своя роль", — написал политик в Facebook.
Он отметил, что одних только слов для нормализации ситуации недостаточно. Другие страны тоже должны показать, что готовы к диалогу и мирному решению проблемы на Корейском полуострове.
"Нужны оперативные и, по возможности, демонстративные встречные меры со стороны Вашингтона. Прекращение агрессивной и уничижительной риторики. Признание суверенных прав КНДР на собственное развитие. Сворачивание военной активности у границ Северной Кореи", — подчеркнул глава международного комитета Совфеда.
По словам Косачева, отмена санкций против КНДР будет возможна после ее возвращения к режиму нераспространения ядерного оружия и нормализации отношений с соседями.
"Финальная точка пока не поставлена. КНДР предстоит вернуться в режим Договора о нераспространении ядерного орудия и возобновить полномасштабное сотрудничество с МАГАТЭ", — цитирует РИА Новости сенатора.
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