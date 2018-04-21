Косачев: Появился шанс избежать ядерного конфликта в мире

"Новость дня, а быть может — и года. Хорошего в этой новости гораздо больше, чем плохого. На самом деле прогресс, если он подтвердится, стал возможным в силу коллективных действий пяти стран в «шестерке», где у каждой была своя роль", — написал политик в Facebook.

Он отметил, что одних только слов для нормализации ситуации недостаточно. Другие страны тоже должны показать, что готовы к диалогу и мирному решению проблемы на Корейском полуострове.

"Нужны оперативные и, по возможности, демонстративные встречные меры со стороны Вашингтона. Прекращение агрессивной и уничижительной риторики. Признание суверенных прав КНДР на собственное развитие. Сворачивание военной активности у границ Северной Кореи", — подчеркнул глава международного комитета Совфеда.

По словам Косачева, отмена санкций против КНДР будет возможна после ее возвращения к режиму нераспространения ядерного оружия и нормализации отношений с соседями.