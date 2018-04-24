В этом году в Белгороде отремонтируют более 40 улиц

В 2018 году в Белгороде реконструируют Соборную площадь и отремонтируют более 40 улиц, сообщила пресс-служба мэрии.

При поддержке регионального правительства дорожные службы обновят более 40 улиц города, включая дороги в микрорайонах ИЖС «Юго-Западный 2.1» и «Юго-Западный 2.2».

«Необходимо не только отремонтировать дорожную сеть, сделать разметку, но и обеспечить озеленение, благоустройство прилегающей территории, фасадов зданий. А значит, ремонт улиц будем осуществлять в тесном взаимодействии с хозсубъектами и жителями», — отметил мэр Белгорода Константин Полежаев

Кроме того, до 5 августа в Белгороде реконструируют Соборную площадь. Именно эту общественную зону выбрали в результате рейтиногового голосованиия местные жители.