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В этом году в Белгороде отремонтируют более 40 улиц
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В этом году в Белгороде отремонтируют более 40 улиц 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В 2018 году в Белгороде реконструируют Соборную площадь и отремонтируют более 40 улиц, сообщила пресс-служба мэрии.
При поддержке регионального правительства дорожные службы обновят более 40 улиц города, включая дороги в микрорайонах ИЖС «Юго-Западный 2.1» и «Юго-Западный 2.2».
«Необходимо не только отремонтировать дорожную сеть, сделать разметку, но и обеспечить озеленение, благоустройство прилегающей территории, фасадов зданий. А значит, ремонт улиц будем осуществлять в тесном взаимодействии с хозсубъектами и жителями», — отметил мэр Белгорода Константин Полежаев.
Кроме того, до 5 августа в Белгороде реконструируют Соборную площадь. Именно эту общественную зону выбрали в результате рейтиногового голосованиия местные жители.
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