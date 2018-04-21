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Помешал чемпионат: высадку тысячи деревьев и цветов на Площади советов перенесли на осень
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Помешал чемпионат: высадку тысячи деревьев и цветов на Площади советов перенесли на осень 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Масштабное озеленение территории напротив здания областного правительства откладывается на полгода. Как выяснил 161.ru, высадить 6000 древесных и травянистых растений до начала чемпионата мира по футболу не удастся, поэтому все работы решено перенести на осень.
— Реализация проекта занимает не один месяц. Сначала нужно разместить заявку на проведение аукциона, выбрать подрядчика, а тому, в свою очередь, потребуется время на закупку деревьев и цветов. Если начать высаживать их сейчас, то к приезду туристов сквер у регионального правительства будет выглядеть, мягко сказать, непрезентабельно. Поэтому мы решили сдвинуть график работ, — рассказал корреспонденту 161.ru замдиректора управления ЖКХ по Кировскому району Роман Гусынин.
План озеленения площади Советов разрабатывал главный архитектор Ростовской области совместно со специалистами ботанического сада ЮФУ. После тщательного обследования было решено снести 11 лиственных и 57 хвойных деревьев. Все они определены как старые, аварийно-опасные и будут срублены.
— На их месте появятся 386 лип, кленов и боярышников, 19 елей, более трех тысяч травянистых многолетников и почти столько же кустарников, которые создадут невысокую живую изгородь. Стилистика озеленения сочетает в себе строгость и геометрию, и, чтобы это подчеркнуть, мы высадим десятки лип с кубической формой кроны, которая уже хорошо зарекомендовала себя на городской набережной, — рассказал 161.ru ландшафтный архитектор ботанического сада ЮФУ Антон Папков.
Территорию начнут облагораживать в октябре 2018 года. Общая стоимость проекта составит порядка 30 миллионов рублей.
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