Ещё
Скотланд-Ярд определил «ключевых» подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скотланд-Ярд определил «ключевых» подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей 

Говорит Москва 24 минуты назад
Издание пишет, что полиция «совершила прорыв», ей удалось определить конкретные имена благодаря изучению полётных листов, а также просмотру записей с камер видеонаблюдения и проверке автомобильных номеров.
Вместе с тем, признает Скотланд-Ярд, любая попытка допросить и привлечь подозреваемых к уголовной ответственности встретит препятствия со стороны Москвы и приведёт к ещё большему охлаждению отношений между государствами.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервнопаралитическим веществом в марте. Лондон обвиняет в причастности к случившемуся Москву. В России это категорически отрицают.
Говорит Москва: последние новости
Курултай башкир пожаловался в прокуратуру на шутки комика Руслана Белого СМИ сообщили о планах Амана Тулеева уйти из политики Дмитрий Медведев уволил отвечавшего за лётную годность судов замглавы Росавиации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украину оставят без помощи121
Трамп рассердился из-за звонка Путина249
Британия нашла главных подозреваемых в деле Скрипалей113
Монголия обратилась к России за помощью134
США уничтожили суперброневики наемников из РФ320
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение