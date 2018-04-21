Скотланд-Ярд определил «ключевых» подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей

Издание пишет, что полиция «совершила прорыв», ей удалось определить конкретные имена благодаря изучению полётных листов, а также просмотру записей с камер видеонаблюдения и проверке автомобильных номеров.

Вместе с тем, признает Скотланд-Ярд, любая попытка допросить и привлечь подозреваемых к уголовной ответственности встретит препятствия со стороны Москвы и приведёт к ещё большему охлаждению отношений между государствами.