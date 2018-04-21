Жители Орловской области подали 29 тысяч налоговых деклараций

В УФСН по Орловской области обнародовали данные хода декларационной кампании.

По информации ведомства, к началу апреля в налоговые инспекции региона поступило порядка 29 тысяч деклараций по форме 3-НДФЛ.

Количество деклараций превышает на тысячу уровень аналогичного периода 2017 года. Традиционно наибольший удельный вес составили декларации физических лиц с заявленными имущественными и социальными налоговыми вычетами.

В УФНС по Орловской области напомнили, что декларационная кампания продлится до 3 мая 2018 года (включительно). Подробную информацию орловцы смогут получить 23-24 апреля в День открытых дверей во всех налоговых инспекциях региона.