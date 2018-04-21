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Давайте убирать: в центре города прошла акция по воспитанию некультурных собаководов
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Давайте убирать: в центре города прошла акция по воспитанию некультурных собаководов 

ngs.ru 33 минуты назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске проходит акция «Давайте убирать за собаками», цель которой — в очередной раз донести до собаководов, что на улице нужно убирать за своими питомцами. Мероприятие организовали благотворительный фонд «Варежка» совместно с департаментом энергетики и ЖКХ города — в парке за оперным театром собрались «люди, которым небезразлично, в каком городе они живут», чтобы убрать территорию.
«С одной стороны мы видим, что стало больше людей, которые убирают за своими животными, которые приучаются к культурному выгулу, — рассказала представитель благотворительного фонда «Варежка» Анна Верниковская. — Но, тем не менее, эта проблема очень актуальна для нашего города. Особенно, по весне, когда всё тает, и всё становится видно. Даже, если один человек не убирает за своей собакой, за зиму может накопиться приличное количество отходов».
По подсчётам организаторов, в акции приняли участие около 100 человек, которые убрали сквер и расставили таблички. На информационных табличках нарисованы картинки, показывающие, как убирать за своим питомцем во время прогулки.
О том, что это нужно делать всегда, говорят уже много лет. Но убирают за собаками чаще волонтёры во время субботника. Для жителей некоторых районов даже поставили специальные стойки с одноразовыми пакетами для таких случаев, правда обычного пакета для этого вполне достаточно.
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