Давайте убирать: в центре города прошла акция по воспитанию некультурных собаководов

Новосибирске проходит акция «Давайте убирать за собаками», цель которой — в очередной раз донести до собаководов, что на улице нужно убирать за своими питомцами. Мероприятие организовали благотворительный фонд «Варежка» совместно с департаментом энергетики и ЖКХ города — в парке за оперным театром собрались «люди, которым небезразлично, в каком городе они живут», чтобы убрать территорию.

«С одной стороны мы видим, что стало больше людей, которые убирают за своими животными, которые приучаются к культурному выгулу, — рассказала представитель благотворительного фонда «Варежка» Анна Верниковская. — Но, тем не менее, эта проблема очень актуальна для нашего города. Особенно, по весне, когда всё тает, и всё становится видно. Даже, если один человек не убирает за своей собакой, за зиму может накопиться приличное количество отходов».

По подсчётам организаторов, в акции приняли участие около 100 человек, которые убрали сквер и расставили таблички. На информационных табличках нарисованы картинки, показывающие, как убирать за своим питомцем во время прогулки.

О том, что это нужно делать всегда, говорят уже много лет. Но убирают за собаками чаще волонтёры во время субботника. Для жителей некоторых районов даже поставили специальные стойки с одноразовыми пакетами для таких случаев, правда обычного пакета для этого вполне достаточно.