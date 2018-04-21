В Красноярске прекращают работу четыре популярных маршрута автобусов

Четыре городских автобусных маршрута в Красноярске прекращают работу с 1 мая, сообщили в городской администрации.

В краевом центре больше не будет маршрутов №89, №79, №76 и №84. Мэрия уже расторгла контакты с подрядчиками. Руководство города посчитало, что они не пользуются популярностью и не нужны жителям. Кроме того, по мнению властей, маршрутов стало слишком много, и из-за этого на городских улицах возникают заторы. Также указывают на то, что слишком много маршрутов шли по основным городским магистралям, проезжая центр города.

Однако происходящее вызывает возмущение жителей города, которые пользовались данными маршрутами. Они говорят о том, что некоторые районы оказываются практически отрезанными от транспортной сети.

В СМИ появилась информация, что данные маршруты не последние в списке на удаление. В ближайшее время красноярцев ожидает изменение маршрута или полное прекращение ещё нескольких популярных автобусов.