Кеворкян: в Харькове происходит тихое задавленное недовольство

Харьков больше остальных украинских городов пострадал от резкого разрыва связей с Россией , поскольку был очень тесно завязан на нее по промышленной мощи, экономическому потенциалу и научному сотрудничеству. Об этом в интервью «Украина.ру» рассказал руководитель телестудии «Первая столица» Константин Кеворкян.

По его словам, в Харькове происходит тихое задавленное недовольство.

«Люди, особенно люди не центра города, конечно, не воспринимают действующий режим, что часто выливается в эксцессы на бытовой почве. А вот креативный класс может поддерживать режим, потому что не особо зависят от экономической ситуации в стране и от падения курса гривны только выигрывают, в частности те, кто работает с западными компаниями (в Харькове около 100 тысяч человек связаны с IT-технологиями и производством в западных компаниях)», — рассказал Кеворкян.

Он также отметил, что так называемый креативный класс искусно подпитывается деньгами из-за рубежа в виде грантов, научных исследований, поддержки СМИ, работы с посольствами.

«Если когда-нибудь дело дойдет до децентрализации, то харьковские элиты, однозначно, будут ориентироваться на Россию. Тогда и полицейские силы, которые в Харькове играют весьма значительную роль, конечно, будут ориентироваться на городские элиты и настроения городских элит, а если элиты качнутся в сторону России, на которую они и так посматривают с опаской или надеждой, тогда подтянется и весь остальной город», — спрогнозировал собеседник.

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